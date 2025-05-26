Президентом Польщі може стати сутенер: журналісти викрили темні моменти з минулого Кароля Навроцького

Навроцький міг організовувати ескорт-послуги для гостей готелю

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький опинився в центрі скандалу через розслідування журналістів щодо його минулого. З'ясувалося, що працюючи охоронцем у готелі Grand, він допомагав клієнтам знаходити повій і заробляв на цьому гроші.

Свідки кажуть, нібито Навроцький сам придумав схему і контролював її роботу. Про це пише польське видання Onet.

За словами видання, журналісти розмовляли з десятками людей протягом кількох місяців, які знали Навроцького особисто або працювали в готелі Grand. Двоє перевірених свідків підтвердили участь кандидата в президенти в організації схеми для гостей готелю.

Перший свідок розповів, що Навроцький запропонував йому заробляти на передачі інформації про гостей, які цікавляться дівчатами. За це він мав отримувати частку від прибутку. Пізніше Навроцький нібито похвалився, що саме він допоміг створити цю схему в готелі.

Другий свідок пригадує, як бачив Навроцького, який заходив до готелю з жінкою та її "опікуном", після чого вони підіймалися до клієнта. Цей же свідок розповів, що йому також пропонували долучитися до схеми, але він категорично відмовився.

Як працювала схема

Гості готелю обирали дівчат на сайтах ескорт-послуг, зокрема на ресурсі Odloty.pl, який уже не працює. Охоронці допомагали клієнтам, показуючи сторінки на комп'ютері біля рецепції готелю. Після цього хтось із охоронців телефонував координатору, який привозив жінок до готелю.

Ціни на сайті становили 100-150 злотих, максимум 200. Охоронці називали гостям значно вищі суми, а різницю забирали собі. Без погодження з охороною жінок до готелю не пускали. Восени 2007 року змінилося керівництво охорони, і Навроцький пішов з роботи.

Grand Hotel у Сопоті

Зв'язки з кримінальним світом

Ім'я Навроцького раніше пов'язували з відомими кримінальними авторитетами Патриком Масяком та Ольгердом Л. Обидва були засуджені за різні злочини. У 2017 році Масяк був затриманий під час розслідування діяльності великої групи сутенерів. Він керував мережею з принаймні десяти борделів у Гданську, Грудзьондзі та Німеччині.

Прем'єр-міністр Дональд Туск двічі публічно звинуватив Навроцького в сутенерстві. 8 травня у соціальній мережі X він звернувся до лідера "Права і справедливості" Ярослава Качинського з докорами про те, що той знав про зв'язки кандидата з бандитами. 20 травня Туск заявив у Сеймі про роботу Навроцького охоронцем у борделі.

Навроцький відреагував на публікацію заявою про подання позову до суду. Він написав у соціальних мережах, що подасть цивільний позов про захист особистих прав, а також приватний акт обвинувачення в кримінальному порядку.

Що відомо про Кароля Навроцького

Кароль Навроцький народився 3 березня 1983 року в сім'ї робітників у Гданську. Він здобув вищу освіту, захистив дисертацію на тему антикомуністичного опору і з 2021 року очолює Інститут національної пам'яті. У молодості займався боксом і навіть перемагав на турнірах. Також працював охоронцем у готелі Grand у Сопоті, де нібито і почав організовувати проституцію для гостей.

Навроцький балотувався на пост президента Польщі від партії "Право і справедливість" і після першого туру зайняв друге місце з результатом 29,5%. Другий тур виборів відбудеться 1 червня — проти Навроцького виступить мер Варшави Рафал Тшасковський, який у першому турі набрав 31,4%.

Крім іншого, Кароль Навроцький неодноразово виступав з антиукраїнськими заявами, зокрема казав, що "не бачить України в жодній структурі – ні в ЄС, ні в НАТО" доки не будуть вирішені питання Волинської трагедії. Нещодавно він навіть пообіцяв блокувати вступ України до НАТО, щоб отримати підтримку ультраправих виборців. Кандидат також підтримує заборону абортів і виступає проти легалізації цивільних партнерств.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, хто з кандидатів вийшов у другий тур та що говорять про Україну. Два кандидати і дві різні позиції щодо України.