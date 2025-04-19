Вже у 15 років розпочала шлях у політику: як виглядала в молодості найвпливовіша жінка Італії Джорджа Мелоні

У дитинстві її з мамою покинув батько

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні днями побувала у США і поговорила з Трампом про "чесні угоди". Одіозний президент США назвав її "одним із найсильніших голосів на міжнародній арені" — і тут з ним важко не погодитися.

Народилася майбутній політик 15 січня 1977 року у Римі (зараз їй 48 років). Її батько Франческо Мелоні був податковим консультантом та комуністом, а мати Анна Параторе була пов’язана з неофашистським Італійським соціальним рухом Movimento Sociale Italiano. Жінка також написала понад 140 романтичних романів під псевдонімом Джозі Белл.

Відомо, що Францеско покинув сім’ю, коли Мелоні було лише один рік, і перебрався на Канарські острови. За словами політика, це змусило її почуватися "неповноцінною".

"Ми їздили до нього на один-два тижні на рік, і все. Коли мені було одинадцять, він сказав промову, яку не можна вимовляти маленькій дівчинці, і я сказала: "Я більше ніколи тебе не хочу бачити". Коли він помер, я не могла відчувати ніяких емоцій, він був ніби чужий", — про це вона написала у своїй книзі "Я — Джорджа".

Джорджа Мелоні в юності

Ким була і як виглядала у молодості Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні у молодості. Фото: x.com

У 1996 році Джорджа здобула ступінь бакалавра з лінгвістики. У 15 років вона вступила до молодіжної організації Італійського соціального руху під назвою Fronte della Gioventù і під час навчання в школі організувала протестний рух під назвою Gli Antenati, спрямований проти шкільної реформи, запропонованої тодішнім міністром освіти Розою Руссо-Ерволіно.

У 1996 році Мелоні закінчила курси у готельній школі та у 19 років стала помітною фігурою у партії "Національний альянс". 2006 року Джорджа стала членом Асоціації журналістів Лаціо. Через два роки, у віці 31 року, вона обійняла посаду міністра у справах молоді в уряді нині покійного Сільвіо Берлусконі.

Цікаво, що політик не має вищої освіти, за що вона неодноразово піддавалася критиці. "Їй довелося працювати, щоб забезпечити себе, адже не кожен може дозволити собі багато років навчатися, перш ніж шукати роботу", — пише італійський автор Ендрю Наварро. За її словами, в різні роки вона працювала офіціанткою, барменом у нічному клубі та нянькою в сім’ї телеведучого і коміка Фіорелло.

Джорджа Мелоні у 32 роки. Фото: Getty Images

Джорджа Мелоні сьогодні

Лідер правої партії "Брати Італії", яку вона заснувала з соратниками у 2012 році, стала прем’єр-міністром Італії восени 2022 року. Під її керівництвом було створено уряд, до складу якого увійшли також інші праві партії, які раніше сприймалися як "друзі Путіна в Європі". Однак після повномасштабного вторгнення Росії Італія показала себе надійним союзником України у боротьбі проти путінської агресії.

Як сьогодні виглядає 48-річна Джорджа Мелоні. Фото: Getty Images

У листопаді 2023 року Politico визнав її найрішучішим лідером Європи, а у квітні 2024 року журнал Time включив Мелоні до списку 100 найвпливовіших людей світу. Сьогодні Мелоні називають "Королевою Європи", у якої все "схоплено" зі США, НАТО та ЄС.