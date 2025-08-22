Відомий пропагандист Путіна отримав копняка від Кремля - його істерика розвеселила мережу

Проросійський політолог назвав це "помилкою і наклепом"

Пропагандиста Сергія Марков, який відкрито підтримував війну та дії очільника РФ Володимира Путіна, в Росії визнали "іноагентом". Відповідь провладного політолога не забарилась.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що Мін'юст РФ звинувачує Маркова у створенні матеріалів "іноагентів", поширенні відповідних повідомлень та "недостовірної інформації" про рішення російської влади.

Сам же Марков наголосив, що включення його до реєстру — "помилка і наклеп". Однак згодом він написав кілька дописів, де висловив своє обурення та нерозуміння цього рішення.

"Здається, це єдиний випадок, коли "іноземним агентом" оголошено людину, яка перебуває під західними санкціями за активну підтримку Володимира Путіна та його політики?" — написав путініст.

Пост Макарова про "іноагента"

Що передувало

Під час медіафоруму в Азербайджані Марков позитивно відгукнувся про азербайджанського президента Ільхама Алієва. При цьому він нагадав, що відносини Баку та Москви досить складні, але "це тимчасово".

Сергій Марков

Макаров називав Алієва людиною з "блискучим інтелектуалом" та одним із "найбільш досвідчених лідерів сучасного світу". Також нагадав, що Азербаджан повернув під свій контроль територію Карабаху. Ці слова одразу ж почали критикувати інші пропагандисти, наголошуючи, що в інтерв'ю Марков висловлював суто азербайджанські наративи, які "точно не зустрінеш" у російських ЗМІ.

Додамо, що до реєстру "іноагентів" потрапили — протоієрей Андрій Кордочкін, блогер Дмитро Нюберг (Qianti), активістка Раджана Дугарова, проєкти "Таміздат" та "Аліф ТБ".

Водночас деякі проросійські блогери вже відреагували на інцидент. Так, Рустем Адагамов написав, що "Марков погорів на Алієві, як метелик на гасовій лампі".

Адагамов про Макарова

Що відомо про Марков

Марков — учасник російських політичних ток-шоу, що виходять на федеральних каналах та радіостанціях. У 2012 був довіреною особою Володимира Путіна на виборах, а також членом Громадської палати РФ.

Однак у грудні 2024 він визнав, що пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines впав неподалік казахстанського Актау, бо його збила Росія. І ця авіатроща стала причиною погіршення відносин між Росією й Азербайджаном. Згодом він відзначився заявами про Алієва. Хоча свого часу підтримував усю політику Путіна.

