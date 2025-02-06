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Азербайджан готує проти Росії позов до міжнародного суду через збиття пасажирського літака

Автор
Олена Руденко
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Автор
Росія не бере на себе відповідальність за трагедію
Росія не бере на себе відповідальність за трагедію. Фото Колаж "Телеграфа"

"Двері для діалогу з Росією відкриті", наголошує Баку

Азербайджан готує позов проти Росії до міжнародного суду через збиття пасажирського літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines Embraer 190AR, що летів з Баку до Грозного наприкінці грудня. Внаслідок катастрофи загинули 38 людей.

Про це повідомляє одне з найбільших азербайджанських агентств APA. Зазначається, що спроби Москви "перевести тему" ​​та перекласти провину на екіпаж викликають глибокий жаль.

"Умови Азербайджану та його бажання зрозумілі, і вони були озвучені на найвищому рівні. Як уже згадувалося, Азербайджан також має частини ракет "Панцир-С", що збили літак. Формується доказова база, збираються факти та докази, ведеться підготовка до звернення до міжнародного суду", — йдеться у публікації.

Водночас наголошується, що "двері для діалогу з Росією відкриті". Азербайджан вважає, що Москва повинна відкрито визнати свою провину і взяти на себе відповідальність. Якщо цього не станеться, Баку готовий до наступних кроків.

Як повідомляв "Телеграф", Азербайджан має докази, що літак Embraer 190AR з пасажирами збили росіяни. Зовнішній вплив був викликаний російською ракетою класу "земля-повітря". Баку має фрагмент ракети "Панцир-С", який було вилучено з літака та ідентифіковано в ході міжнародної експертизи.

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#Росія #Азербайджан #Літак #Позов