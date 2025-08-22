Рус

З пивом та чіпсами? Трамп зробив несподівану заяву про нову зустріч із Путіним

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Новина оновлена 22 серпня 2025, 21:13

Президент США здивував своїм висловлюванням

Президент США Дональд Трамп заявив, що може покликати російського диктатора Володимира Путіна на Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться 2026 року у США.

Відповідне відео із Білого дому публікує Clash Report.

Під час виступу американський лідер показав свою фотографію з Путіним та заявив, що останній може приїхати на Чемпіонат світу з футболу 2026 року.

Жеребкування фінального турніру ЧС-2026 відбудеться 5 грудня. Найімовірніше, церемонія пройде у Вашингтоні, хоча раніше її збиралися провести у Лас-Вегасі. Проте Трамп вирішив з'явитись на церемонію, а йому легше, якщо шоу пройде у столиці США.

Матчі відбуватимуться одразу у Сполучених Штатах Америки, Канаді та Мексиці. До чемпіонату готують спортивні арени у шістнадцяти містах:

  • у Канаді: у Торонто та Ванкувері;
  • у Мексиці: у Гвадалахарі, Мехіко та Монтерреї;
  • у США: в Атланті, Бостоні, Далласі, Г'юстоні, Канзасі, Лос-Анджелесі, Майамі, Нью-Йорку, Філадельфії, Сан-Франциско та Сіетлі.

Нагадаємо, 18 березня президент США Дональд Трамп поговорив із Володимиром Путіним про припинення вогню в Україні та несподівано єдиним результатом цих переговорів стала домовленість лідерів про проведення хокейного матчу.

