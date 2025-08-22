З пивом та чіпсами? Трамп зробив несподівану заяву про нову зустріч із Путіним

Президент США здивував своїм висловлюванням

Президент США Дональд Трамп заявив, що може покликати російського диктатора Володимира Путіна на Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться 2026 року у США.

Відповідне відео із Білого дому публікує Clash Report.

Під час виступу американський лідер показав свою фотографію з Путіним та заявив, що останній може приїхати на Чемпіонат світу з футболу 2026 року.

Жеребкування фінального турніру ЧС-2026 відбудеться 5 грудня. Найімовірніше, церемонія пройде у Вашингтоні, хоча раніше її збиралися провести у Лас-Вегасі. Проте Трамп вирішив з'явитись на церемонію, а йому легше, якщо шоу пройде у столиці США.

Матчі відбуватимуться одразу у Сполучених Штатах Америки, Канаді та Мексиці. До чемпіонату готують спортивні арени у шістнадцяти містах:

у Канаді: у Торонто та Ванкувері;

у Мексиці: у Гвадалахарі, Мехіко та Монтерреї;

у США: в Атланті, Бостоні, Далласі, Г'юстоні, Канзасі, Лос-Анджелесі, Майамі, Нью-Йорку, Філадельфії, Сан-Франциско та Сіетлі.

Нагадаємо, 18 березня президент США Дональд Трамп поговорив із Володимиром Путіним про припинення вогню в Україні та несподівано єдиним результатом цих переговорів стала домовленість лідерів про проведення хокейного матчу.