Известный пропагандист Путина получил пинок от Кремля – его истерика развеселила сеть

Пророссийский политолог назвал это "ошибкой и клеветой"

Пропагандиста Сергея Макарова, открыто поддерживавшего войну и действия главы РФ Владимира Путина, в России признали "иноагентом". Ответ пророссийского политолога не заставил себя ждать.

Об этом пишут росСМИ. Минюст РФ обвиняет Макарова в создании материалов "иноагентов", распространении соответствующих сообщений и "недостоверной информации" о решении российских властей.

Сам же Макаров подчеркнул, что включение его в реестр — "ошибка и клевета". Однако впоследствии он написал несколько сообщений, в которых выразил свое возмущение и непонимание этого решения.

"Кажется, это единственный случай, когда "иностранным агентом" объявлен человек, который находится под западными санкциями за активную поддержку Владимира Путина и его политики?" – написал путинист.

Пост Макарова об "иноагенте"

Что предшествовало

Во время медиа форума в Азербайджане Макаров положительно отозвался об азербайджанском президенте Ильхаме Алиеве. При этом он напомнил, что отношения Баку и Москвы достаточно сложные, но "это временно".

Сергей Марков

Макаров называл Алиева человеком с "блестящим интеллектом" и одним из "наиболее опытных лидеров современного мира". Также напомнил, что Азербаджан вернул под свой контроль территорию Карабаха. Эти слова сразу же начали критиковать другие пропагандисты, подчеркивая, что в интервью Марков выражал сугубо азербайджанские нарративы, которые "точно не встретишь" в российских СМИ.

Добавим, что в реестр "иноагентов" попали протоиерей Андрей Кордочкин, блогер Дмитрий Нюберг (Qianti), активистка Раджана Дугарова, проекты "Тамиздат" и "Алиф ТВ".

В то же время, некоторые пророссийские блогеры уже отреагировали на инцидент. Так, Рустем Адагамов написал, что "Макаров погорел на Алиеве, как бабочка на керосиновой лампе".

Адагамов о Макарове

Что известно о Макарове

Макаров – участник российских политических ток-шоу, которые выходят на федеральных каналах и радиостанциях. В 2012 году был доверенным лицом Владимира Путина на выборах, а также членом Общественной палаты РФ.

Однако в декабре 2024 года он признал, что пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines упал неподалеку от казахстанского Актау, потому что его сбила Россия. И эта авиатроща стала причиной ухудшения отношений между Россией и Азербайджаном. Впоследствии он отметился заявлениями об Алиеве. Хотя в свое время поддерживал всю политику Путина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд абсурдных заявлений.