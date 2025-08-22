Нові два тижні для Путіна? Трамп знову заговорив про дедлайн і покарання (відео)

Говорив і про зустріч Путіна з Зеленським

Президент США Дональд Трамп завив, що через 2 тижнів ухвалить "дуже важливе рішення" щодо України. Але воно залежатиме від дій Москви та Києва.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами у Білому домі. Президент США також висловився і про нещодавній удар по американському заводу в Мукачеві.

"Ні, я не задоволений нічим, що стосується цієї війни. Нічим. Зовсім не задоволений. Побачимо, що буде далі", — заявив Трамп.

Під час розмови з журналістами Трамп вчергове поставив дедлайн для вирішення питання мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, через два тижні, тобто 4 вересня, він ухвалить "дуже важливе рішення". Воно може стосуватись або "нічого", або запровадження жорстких санкцій та мит проти Росії.

"Я піду одним або іншим шляхом. Дізнаюся про це через два тижні", — сказав голова Білого дому.

До того ж Трамп додав: якщо мирна угода не буде укладена чи навіть не наблизиться, "винна" сторона може бути покарана. Тому "краще, щоб він був задоволеним". До того ж президент США показав журналістам спільне фото з Путіним та сказав, що російський лідер досить добре на ньому виглядає.

"Я подивлюся, чия це буде вина, якщо вони не укладуть угоди. Я знаю, що роблю", — заявив президент США

Трамп показав фото з Путіним

Також Трамп додав, що розмірковує над своєю присутністю на можливій зустрічі президента України Володимира Зеленського та очільника Росії Володимира Путіна. Але не відкидає того, що це не матиме бажаного результату.

"Я міг би бути на зустрічі, але багато хто вважає, що із цієї зустрічі нічого не вийде. Тому я маю бути там. Можливо, це правда. Можливо, це не так. Але ми побачимо", — сказав президент Трамп.

Зауважимо, що реакція мережі на нові обіцянки про 2 тижні та дедлайн не забарилась.

"С**а дід знову про 2 тижні каже", — написав громадський діяч Сергій Стерненко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США нібито готові взяти на себе певні зобов'язання в гарантіях безпеки для України. ЗМІ кажуть, що йдеться про закриття неба.