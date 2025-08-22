Росіянка 10 днів лежить у горах із зламаною ногою: чому ніхто не зміг її врятувати

Раніше в горах загинув її чоловік

У Киргизстані порятунок російської альпіністки Наталії Наговіциної, яка застрягла на піку Перемоги зі зламаною ногою, знову відклали через погані погодні умови. Вона лежить на висоті 7 км за температури -23 ℃ вже 10 днів.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За цією історією можна знімати трилер з елементами містики – просто неймовірно, наскільки їй не щастить. Складається враження, що росіянка приносить лихо всім, хто до неї наближається.

47-річна альпіністка зірвалася на висоті близько семи кілометрів під час спуску з піка Перемоги 12 серпня. Вона впала на скельний гребінь і здобула перелом ноги. Її напарник Роман надав першу допомогу, після чого вирушив униз по допомогу.

Вже наступного дня до місця події вирушили перші добровольці — німець Гюнтер та італієць Лука Сінігілья. Вони доставили Наталі необхідні речі: спальний мішок, пальник, продукти та газ.

Спроба виявилася успішною, проте їхня друга вилазка перервалася через погіршення погоди, і альпіністи були змушені провести ніч у наметі. Незабаром Лука відчув себе погано і 15 серпня помер від обмороження та набряку мозку. Гюнтера вдалося евакуювати та доставити до лікарні.

Російська альпіністка Наталія Наговіцина

17 серпня було здійснено наступну рятувальну операцію за участю вертольота Мі-8. Але складні погодні умови спричинили жорстку посадку на висоті 4,6 км. В результаті пілот отримав компресійний перелом хребта, а один із рятувальників – вивих тазових кісток.

Сьогодні завершилася чергова спроба підйому. Альпіністи майже досягли тіла Луки, проте через раптову зміну погоди були змушені повернутися до табору. Операцію було перенесено на 25 серпня.

Таким чином, Наталя вже десять днів залишається під скелею "Птах" на самоті. Зйомка з дрона показала, що вона перебуває в спальному мішку, і, швидше за все, всі її запаси закінчилися. Деякі рятувальники та медики вважають, що її вже немає в живих.

Вона не подає ознак життя — фото з дрону

Стало відомо, що за це небезпечне сходження на пік Перемоги вона віддала 400 тисяч карбованців (майже 5 тисяч доларів). Гід, який повів групу через складну гірську місцевість, виявився недосвідченим.

Примітно, що чотири роки тому на Хан-Тенгрі трагічно загинув її чоловік Сергій – на висоті 6,9 км він переніс інсульт. Наталя чекала на рятувальників поряд з його тілом, але цей досвід не відштовхнув її від занять альпінізмом.

