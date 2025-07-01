Без VIP-гостей? Кадирова спіймали на брехні про весілля його 17-річного сина

Голова Чечні намагався перебільшити статус весілля свого сина

Весілля 17-річного сина лідера Чечні Рамзана Кадирова Адама не минуло без невеличкого скандалу. Адже виявилось, що Кадиров збрехав про VIP-гостей.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що щонайменше троє високопосадовців з його списку "присутніх" не були на святкуваннях у Чечні.

Виходить, що голова Чечні перебільшив статус весілля свого сина, однак святкувалось воно з неабияким розмахом. До слова, у мережі не так і багато фото з події. Проте кілька все ж є, на них видно, що наречена була вдягнена в золотаву етнічну сукню, а сам Адам у класичний костюм з дорогим годинником, вартістю майже 7 мільйонів доларів.

Наречена Кадирова

Адам Кадиров та дружина на весіллі

Кого насправді не було на весіллі

Рустам Мінніханов. Він глава Татарстану і Кадиров заявляв, що Мінніханов нібито приїхав на весілля. Однак він забув, що лідер Татарстану щодня публікує фото у мережі зі свого робочого кабінету на початку дня, їх немає лише за умови відпустки. Таке фото було опубліковано в суботу, 28 червня – коли відбулося весілля Адама (а також в інші дні тижня). Виходить, що він не їздив на весілля сина Кадирова.

Рустам Мінніханов

Денис Мантуров. Першого віцепрем'єр-міністра Росії також запросили на весілля, однак обидва його борти : Sukhoi Superjet 100-95B/RA-89053 та Ту-204 з номером RA-64014 28 червня були у Москві і не покидали Росію. Виходить, що Мантуров не літав до Чечні на весілля. Однак є дані, що Sukhoi Superjet 30 червня вилетів до Даламана, Туреччина.

Денис Мантуров

Махмуд Алі-Каліматов. Він також, за словами Кадирова, був присутнім на весіллі, але фактично 28 червня перебував в Інгушетії, де особисто відкрив рух на новому шляхопроводі поблизу міста Назрань.

Махмуд Алі-Каліматов

До того ж відсутність будь-яких фото з цими особами на весіллі також свідчить про брехню Кадирова і бажання привернути увагу до весілля сина. Не слід забувати, що з дня весілля пройшло вже кілька днів, а фото свята і досі ніде не з'явились.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одруження 17-річного сина Кадирова викликало шквал мемів в мережі.