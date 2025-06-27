"Наречена вівця чи ослиця?" Одруження 17-річного сина Кадирова викликало шквал мемів в мережі

У Чечні планується грандіозне свято

Син лідера Чечні Рамзана Кадирова, 17-річний Адам одружився. Фото обраниці куратора управління МВС ще офіційно не оприлюднили, однак у мережі користувачі вже жартують.

Про одруження повідомила донька Кадирова Айшат. За її словами, весілля пройде у родовому селі Кадирових Ахмат-Юрті. Інших подробиць вона не навела.

"Підготовка до офіційної весільної церемонії Адама Кадирова розпочалася кілька місяців тому. За задумом чеченської влади, весілля третього сина Кадирова має стати грандіозною подією, у тому числі й у політичному плані", — пишуть росЗМІ.

У мережі користувачі вже жартують щодо цієї новини. Основний фокус зміщено на те, що, певно, обраницею Кадирова стала "вівця та ослиця". Дехто навіть задавався питанням, чому сестра Адама не уточнила наречена жінка чи ні. Не оминули стороною і жарти про кількість нагород Адама Кадирова та його посаду куратора управління МВС у 17 років.

Також у мережі вже показали кілька фото "нареченої" Кадиров. Здебільшого це були вівці у віночках чи без нього. Ще люди цікавились, скільки ж років майбутній дружині Кадирова, якщо йому 17 років.

Нагадаємо, у Чечні хочуть збудувати гігантський хмарочос. Користувачі у мережі жартують про комплекси Кадирова.

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