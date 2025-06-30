На вівцях заробляв? Син Кадирова засвітився у годиннику за 7 млн доларів і на забороненій машині (фото, відео)

Мати зброю у його віці заборонено

Син глави Чечні Адам Кадиров, який одружився 28 червня, засвітився на весіллі з годинником Jacob & Co Billionaire Ashoka, вартість якого оцінюють у близько $7 млн. І це в той час, коли росіяни гинуть за рублі на війні, яку влаштував Володимир Путін в Україні.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Там показали відповідні фото і відео.

На фото, яке з’явилося в мережі Адам Кадиров позує з кимось з гостей свого весілля. Годинник, який одягнений на ліву руку, моделі Billionaire Ashoka. Ця модель відома тим, що має корпус із білого золота.

Адам Кадиров

Корпус і браслет годинника інкрустовані 300 діамантами смарагдового огранювання. Вартість моделі складає 7 млн дол., що робить її однією з найдорожчих у модельному ряду Jacob & Co.

Годинник Billionaire Ashoka

На одному з відео неповнолітній Адам Кадиров стріляє в повітря з пістолета, сидячи за кермом розкішної машини. Водійські права в Росії видають тільки з 18 років, а дозвіл на зброю — з 21 року.

Mercedes-Benz G-Class Stronger Than The 1980s коштує в районі 200 тисяч доларів. Ввезення машин такого типу в Росію заборонено через санкції ЄС.

Mercedes-Benz G-Class Stronger Than The 1980s коштує в районі 200 тисяч доларів

Mercedes-Benz G-Class Stronger Than The 1980s

Нагадаємо, весілля відбулося в родовому селі Кадирових – Ахмат-Юрті. Підготовка до весілля тривала кілька місяців.На церемонію запросили делегації з країн Близького Сходу, зокрема, посла ОАЕ в Росії.

Ще у 2024 році 16-річний Адам Кадиров начебто вже уклав ісламський (релігійний) шлюб із дочкою чеченського сенатора Сулеймана Геремєєва. Ім'я нареченої – Медні. Тепер пройшла офіційна весільна церемонія.

Як відомо, у 15 років Адам Кадиров став наймолодшим керівником служби безпеки глави Чечні, на початку квітня 2025 року його призначили куратором регіонального відділення МВС Росії, а потім і секретарем Ради безпеки республіки.

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