Як ядерний гриб: під Москвою прогримів потужний вибух на електростанції, в РФ скаржаться на атаки (відео)
Над територією Московської області нібито збивали дрони
У ніч на 23 листопада та пізно ввечері напередодні у низці російських міст та в окупованому Криму пролунали вибухи. Під ударом опинилися електростанція та нафтобаза.
Що потрібно знати:
- У Шатурі, Білій Берізці та Феодосії почалися пожежі після вибухів
- Міноборони РФ заявили про нібито два збиті БПЛа над Московською областю
- Аеропорти Москви тимчасово припиняли роботу
Відповідну інформацію було опубліковано у соціальних мережах. Там же показали фото та відео з місць події.
Шатура
У місті Шатура, розташованому в Підмосков’ї, вночі пролунали щонайменше два вибухи. Місцеві в соцмережах повідомляли, що після спалахів на території Шатурської ДРЕС почалася пожежа. На місці працюють служби, проте регіональна влада мовчить про інцидент.
Шатурська ДРЕС — теплова електростанція, розташована в місті Шатура Московської області. Одна з найстаріших електростанцій у Росії.
Спочатку працювала на торфі, зараз основний вид палива – природний газ.
Варто зазначити, що на кадрах вибух виглядає як ядерний гриб.
Аеропорти Москви тимчасово припиняли роботу.
Брянська область
У соцмережах з’явилася інформація про вибухи та пожежі у смт Біла Берізка Брянської області Росії.
Як заявили в Міноборони РФ, над областю цієї ночі нібито збили 9 БПЛа.
Крим
У Криму також було гучно цієї ночі. Згідно з інформацією у мережі, у місті Феодосія була атакована нафтобаза.
Також вибухи були в районі аеродрому "Сакі" у Новофедорівці.
Рязанська область
Вибухи лунали в Рязанській області у ніч проти 23 листопада.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 16 листопада в низці російських міст прогриміли вибухи. Було атаковано нафтопереробний завод, підстанції та НПЗ.