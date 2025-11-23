Як ядерний гриб: під Москвою прогримів потужний вибух на електростанції, в РФ скаржаться на атаки (відео)

Над територією Московської області нібито збивали дрони

У ніч на 23 листопада та пізно ввечері напередодні у низці російських міст та в окупованому Криму пролунали вибухи. Під ударом опинилися електростанція та нафтобаза.

Що потрібно знати:

У Шатурі, Білій Берізці та Феодосії почалися пожежі після вибухів

Міноборони РФ заявили про нібито два збиті БПЛа над Московською областю

Аеропорти Москви тимчасово припиняли роботу

Відповідну інформацію було опубліковано у соціальних мережах. Там же показали фото та відео з місць події.

Шатура

У місті Шатура, розташованому в Підмосков’ї, вночі пролунали щонайменше два вибухи. Місцеві в соцмережах повідомляли, що після спалахів на території Шатурської ДРЕС почалася пожежа. На місці працюють служби, проте регіональна влада мовчить про інцидент.

Шатурська ДРЕС — теплова електростанція, розташована в місті Шатура Московської області. Одна з найстаріших електростанцій у Росії.

Шатурська ДРЕС. Фото: Вікіпедія

Спочатку працювала на торфі, зараз основний вид палива – природний газ.

Варто зазначити, що на кадрах вибух виглядає як ядерний гриб.

Аеропорти Москви тимчасово припиняли роботу.

Брянська область

У соцмережах з’явилася інформація про вибухи та пожежі у смт Біла Берізка Брянської області Росії.

Як заявили в Міноборони РФ, над областю цієї ночі нібито збили 9 БПЛа.

Крим

У Криму також було гучно цієї ночі. Згідно з інформацією у мережі, у місті Феодосія була атакована нафтобаза.

Також вибухи були в районі аеродрому "Сакі" у Новофедорівці.

Рязанська область

Вибухи лунали в Рязанській області у ніч проти 23 листопада.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 16 листопада в низці російських міст прогриміли вибухи. Було атаковано нафтопереробний завод, підстанції та НПЗ.