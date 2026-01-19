"Чорний лебідь" для Путіна. Як аварія з сином Кадирова може змінити баланс сил на Кавказі

Чому особистий проєкт Путіна перетворюється на некерований кошмар

У Чечні розгортається справжня драма за владу. Нещодавня аварія, в яку, за твердженням ЗМІ, потрапив син Рамзана Кадирова, викрила те, про що раніше лише здогадувались: глава республіки втрачає контроль, а його клан опинився під ударом.

Чому криза в найвибухонебезпечнішому регіоні Росії може стати справжнім подарунком для України і кошмаром для очільника Кремля, з'ясовував "Телеграф".

Кадиров з останніх сил тримається за владу. Хто насправді править у Грозному

Політолог Тарас Загородній

Політолог Тарас Загородній пояснює, що останні події підтверджують побоювання щодо здоров'я чеченського лідера. "Оскільки, судячи з останніх повідомлень, все ж таки у Кадирова проблеми зі здоров'ям. Це і, судячи з того, як лихоманково він намагається просунути всіх своїх родичів і своїх синів в органи влади, це означає, що ситуація в дійсності може бути не дуже доброю", — каже експерт.

За словами Загороднього, глава Чечні намагається будь-якою ціною закріпити владу за своїм кланом. "Він намагається закріпити свій клан для того, щоб він міг активно брати участь або в розподілі влади, або бути присутнім", — зазначає політолог.

Рамзан Кадиров з сином Адамом

Загадкова аварія з одним із синів Кадирова показала: багато людей незадоволені тим, що відбувається. "Я вважаю, що ця аварія — не випадкова. Я думаю, що багато хто незадоволений тим, що відбувається. Вони не хочуть, щоб укріплювався Кадиров у Чечні", — впевнений Загородній. Експерт додає, що навіть дехто з найближчого оточення чеченського лідера грає проти нього.

Син-мажорчик без авторитету: чому династія Кадирових приречена

Рамзан Кадиров

Проблема в тому, що старший син Адам Кадиров просто не здатний перехопити владу батька. Політолог Загородній не залишає йому жодних шансів: "Зрозуміло, що сам Адам Кадиров неспроможний повністю перехопити всю владу. Тому що він такий типовий мажорчик, можна назвати".

Між впливом, і навіть розумом батька та сина просто прірва: "Все ж таки за Кадировим вже стояло якраз якесь минуле. Він там брав участь у війнах. За ним стояв його батько. А тут людина без авторитету", — пояснює Загородній.

Адам Кадиров

Політолог звертає увагу на те, що Адам практично не з'являється публічно, і це теж говорить багато. "У нього розумові здібності, думаю, значно гірші, ніж у батька. І авторитету такого немає", — каже експерт. Проте Рамзан Кадиров усе одно намагається просунути сина, розуміючи, що інших варіантів зберегти династію немає. "Він хотів би бачити його в якомусь форматі при владі", — резюмує Загородній.

Чечня може стати "чорним лебедем" для Путіна: чому це вигідно Україні

Рамзан Кадиров

Боротьба за владу на Кавказі відкриває для України нові можливості. Загородній прямо каже: "Те, що починається це така гризня на Кавказі — дуже добре, тому що Чечня — це найбільш вибухонебезпечний регіон".

Розташування Чечні на карті світу

Експерт пояснює, чому саме Чечня має реальні перспективи відокремлення від Росії. "Це регіон з великими перспективами щодо незалежності, оскільки у них є зовнішній кордон з Грузією. Поряд знаходиться Дагестан", — зазначає політолог.

Загородній бачить у цьому регіоні потенціал для створення цілого транспортного коридору, незалежного від Москви. "Враховуючи можливість виходу Дагестану до Каспійського моря через Чечню, вибудовується такий собі транспортний коридор. Це означає, що може з'явитися економічна база для незалежності", — деталізує експерт.

Чечня та Дагестан на карті

"Відповідно, чим більше буде нестабільність в країні, тим краще для нас", — наголошує Загородній.

Експерт впевнений, що криза в Чечні може стати фатальною помилкою глави РФ. "Це такий може чорний лебідь буде для Путіна, тому що кадировці — це особистий проект Путіна", — каже політолог.

Силовики Росії чекають на падіння Кадирова: застаріла образа, що може його знищити

Загородній розкриває ще один важливий аспект, який робить Кадирова вразливим у Москві. Виявляється, у чеченського лідера практично немає союзників серед російських силовиків. "Більших силовиків Росії можуть ворогувати один проти одного, але у них єдина думка, на якої вони сходяться: Кадирова треба було прибити ще позавчора", — розповідає експерт.

Політолог пояснює, звідки така ненависть до чеченського лідера з боку російських силових структур. "Тому що на їхню думку, він у них вкрав перемогу у Другій чеченській війні", — каже Загородній. Ця застаріла образа робить позиції Кадирова в Москві надзвичайно хиткими, особливо тепер, коли він втрачає здоров'я і не може покладатися на підтримку свого слабкого сина.

