Росія загрузне на Кавказі? Як ситуація з Кадировим та його сином вплине на Україну

Зміна влади в Чечні може спровокувати нову війну

Важкий стан здовров'я лідера Чечні Рамзана Кадирова та його сина Адама, який потрапив у ДТП, можуть призвести до зміни влади в країні. І тут виникає питання: чи вплине це на Україну, і якщо — так, то як саме.

Що треба знати:

Зміна влади в Чечні може спровувувати конфлікти, які торкнуться Росії

Увага Кремля після смерті Рамзана Кадирова буде прикута до Кавказу

Військові конфлітки та війна в Чечні швидко виснажать РФ

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу": "Рамзан може помститися". Хто міг влаштувати ДТП сина Кадирова і чому це важливо для України.

Фактично, Чечня і сусідні регіони можуть принести війну у саму РФ. Адже потрясіння у владній верхівці республіки здатні спровокувати конфлікти, які вийдуть далеко за межі Кавказу. Таким чином доля 18-річного Адама має значення не лише для його родини.

Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ

Війна в Чечні та на Кавказі може стати основною проблемою Росії, яка сфоркусується на цьому. Тобто уваги до України може стати менше. Якщо ж ситуація буде вкрай гострою та дійде до бойових дій, Кремлю доведеться знімати з фронту частину бойових підрозділів.

Крім того, будь-які бойові дії в Чечні чи Дагестані перерізають або суттєво ускладнюють рух військових ешелонів, не кажучи про те, що Кремлю доведеться фінансувати реальну війну на Кавказі, і це виснажить бюджет РФ швидше, ніж будь-які санкції. Не слід забувати й про перекидання авіації та логістики з напрямку України на Кавказ.

Додамо, що коли обговорювалася можлива смерть Кадирова, експерт Вадим Денисенко писав, що призначити когось із синів означає порушити або переписати законодавство. Досі Путін намагався уникати подібних речей. Адже якби він дійсно підримував це, сини Кадирова частіше з'являлись би у Кремлі. Але очільник Росії явно дистанціювався від такого рішення. Хоча повністю відкинути цей сценарій не можна.

Виходить, що головна задача Кремля у період транзиту — не допустити міжусобиць і забезпечити контрольований перехід влади, яка буде стовідсотково залежною від Москви. А це може означати, що головою Чечні стане не особа з родини Кадирова. У будь-якому випадку після смерті Рамзана Кадирова Кремль матиме клопіт з Чечнею, що тільки на руку Україні.

