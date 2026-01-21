Кадиров з сином "зникли" після ДТП: що дізналися ЗМІ про стан Адама

У хлопця нібито є перелами, ушкоджене обличчя

Стан сина глави Чечні Рамзана Кадирова Адама Кадирова, який потрапив у ДТП у Грозному, покращився. Проте з дня інциденту ані батько, ані син не з'являлися на публіці.

Що треба знати:

Кортеж молодшого Кадирова потрапив у аварію у Грозному 16 січня

Повідомлялося, що Адам Кадиров у важкому стані, його санітарним літаком транспортували до Москви

Однак пізніше стало відомо, що життю спадкоємця Кадирова нічого не загрожує

Про це повідомляє "Агентство. Новости" з посиланням на свої джерела. Співрозмовник видання, близький до влади Чечні, уточнив, що Кадиров-молодший під час аварії перебував у кортежі і не отримав значних ушкоджень.

Адам Кадиров потрапив у ДТП — що відомо

Ввечері 16 січня чеченський опозиційний канал Niyso заявив, що 18-річний Адам Кадиров потрапив у ДТП у Грозному і його стан нібито важкий. Улюбленого сина Кадирова літаком доправили для лікування у Москву.

Рамзан Кадиров з сином

Пізніше стало відомо, що в Адама Кадирова зламана щелепа. Також в нього нібито травма селезінки, переломи та ушкодження обличчя.

З моменту аварії Рамзан Кадиров та його син не з'являлися на публіці. У соцмережах Рамзана Кадирова опублікували два відео наради – одну за участю Адама Кадирова, другу – з його батьком. Проте, ймовірно, обидва було знято ще до аварії.

Раніше "Телеграф" розповідав маловідомі факти про Адама Кадирова. Його мать, ймовірно, не офіційна дружина батька, а інша жінка. У шість років Адам вивчив напам'ять Коран, а пізніше знімався у кіно.