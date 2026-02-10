Народилася у Києві, але працює на Путіна: що відомо про "коханку" російського генерала Алексєєва

У 2022 в Маріуполі отримала поранення обох ніг

Російського генерала Володимира Алексєєва ймовірніше підстрелили у будинку коханки. Нею нібито виявилась пропагандистка "Першого каналу" Ірина Куксенкова.

Про це повідомляє український блогер, журналіст та військовий оглядач Денис Казанський. Зауважимо, що офіційно ці дані не підтверджувались.

Що треба знати:

До коханки Алексєєв приїздив без охорони

Кілер, що стріляв в генерала, пов'язаний з ФСБ

Замах на Алексєєва вчинили 6 лютого

Вололимир Алексєєв. Фото: росЗМІ

Як пише Казанський, генерал відвідував коханку Куксенкову без охорони, таємно. Він сам приїздив в її квартиру. При цьому стріляли в Алексєєва 6 лютого нібито в будинку пропагандистки. Відомо, що спільником кілера виявився співробітник компанії, пов'язаної із ФСБ.

"Як цікаво все обернулося. До Куксенкова Алексєєв їздив один, щоб навіть охорона не знала. Значить, знали лише він та вона. Ну і відповідно здати місце, в якому ідеально вчинити замах, також могла тільки вона", — йдеться у повідомленні.

Ірина Куксенкова. Фото: росЗМІ

Журналіст також наголошував, що телеграм-канал пропагандистки мовчав з 5 лютого. Проте вже у вівторок, 10 лютого, після 11:00 з'явився новий допис.

Допис Куксенкової 5 лютого

Допис Куксенкової 10 лютого

Водночас, як повідомляє Сергій Канєв, журналіст видання The Insider, Володимир Алексєєв був "близьким другом" Куксенкової. При цьому його нібито підстрелили у власному будинку в ЖК "Волоколамський-24", а не в квартирі коханки.

"Він зараз у реанімації, а вбивцею, як кажуть, була жінка. Військовий кореспондент "Першого каналу" Куксенкова зробила свою кар'єру завдяки Алексєєву, який виділяв їй солдат, які стріляли в повітря, зображуючи бій", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Куксенкову

Ірина Юльївна Куксенкова народилася 24 вересня 1984 року у Києві в родині тренерів зі спортивної гімнастики. Її молодший брат Микола до 2012 року виступав за Україну як гімнаст. Пропагандистка має звання майстер спорту зі спортивної гімнастики.

У 2009 році закінчила факультет журналістики МДУ імені М. В. Ломоносова, у 2013 — Інститут країн Азії та Африки МДУ імені М. В. Ломоносова. Володіє перською, арабською та англійською мовами. Роботу журналісткою почали ще у 2004 році. У 2009 президент Росії Дмитро Медведєв нагородив її медаллю "За відвагу".

Ірина Куксенкова та Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ

У 2017 році перейшла працювати на "Перший канал". Її спеціалізацією стали збройні конфлікти на території Чечні, Південної Осетії, України, Сирії. Навесні 2022-го Ірина Куксенкова, працюючи під час бойових дій у Маріуполі, отримала поранення обох ніг.

Ірина Куксенкова та Володимир Путін

Куксенкова у лікарні після поранення. Фото: росЗМІ

Додамо, що попри статус коханки генерала Алексєєва, пропагандистка заміжня за Віктором Сокирком, журналістом. Вони мають дочку Єву 2005 року народження.

У своєму телеграм-каналі Куксенкова висвітлює різні програми для "ветеранів війни з Україною" та активно підтримує пропаганду Володимира Путіна.

Ірина Куксенкова. Фото з поста в Telegram

