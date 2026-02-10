Родилась в Киеве, но работает на Путина: что известно о "любовнице" российского генерала Алексеева
-
-
В 2022 году в Мариуполе получила ранение обеих ног
Российского генерала Владимира Алексеева, скорее всего, подстрелили в доме любовницы. Ею якобы оказалась пропагандистка "Первого канала" Ирина Куксенкова.
Об этом сообщает украинский блоггер, журналист и военный обозреватель Денис Казанский. Заметим, что эти данные официально не подтверждались.
Что нужно знать:
- К любовнице Алексеев приезжал без охраны
- Киллер, стрелявший в генерала, связан с ФСБ
- Покушение на Алексеева совершили 6 февраля
Как пишет Казанский, генерал посещал любовницу Куксенкову без охраны, тайно. Он сам приезжал в ее квартиру. При этом стреляли в Алексеева 6 февраля якобы в доме пропагандистки. Известно, что сообщником киллера оказался сотрудник компании, связанной с ФСБ.
"Как интересно все обернулось. К Куксенкову Алексеев ездил один, чтобы даже охрана не знала. Значит, знали только он и она. Ну и соответственно сдать место, в котором идеально покушаться, также могла только она", — говорится в сообщении.
Журналист также отмечал, что телеграмма-канал пропагандистки молчал с 5 февраля. Однако уже во вторник, 10 февраля, после 11:00 появилось новое сообщение.
В то же время, как сообщает Сергей Канев, журналист издания The Insider, Владимир Алексеев был "близким другом" Куксенковой. При этом его якобы подстрелили в собственном доме в ЖК Волоколамский-24, а не в квартире любовницы.
"Он сейчас в реанимации, а убийцей, как говорится, была женщина. Военный корреспондент "Первого канала" Куксенкова сделала свою карьеру благодаря Алексееву, который выделял ей стрелявших в воздух солдат, что изображали бой", — говорится в сообщении.
Что известно о Куксенковой
Ирина Юльевна Куксенкова родилась 24 сентября 1984 года в Киеве в семье тренеров по спортивной гимнастике. Ее младший брат Николай до 2012 года выступал за Украину как гимнаст. У пропагандистки есть звание мастер спорта по спортивной гимнастике.
В 2009 году окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, в 2013 – Институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова. Владеет персидским, арабским и английским языками. Работу журналисткой начали еще в 2004 году. В 2009 году президент России Дмитрий Медведев наградил ее медалью "За отвагу".
В 2017 году перешла работать на Первый канал. Ее специализацией стали вооруженные конфликты на территории Чечни, Южной Осетии, Украины, Сирии. Весной 2022 года Ирина Куксенкова, работая во время боевых действий в Мариуполе, получила ранения обеих ног.
Добавим, что, несмотря на статус любовницы генерала Алексеева, пропагандистка замужем за Виктором Сокирко, журналистом. У них есть дочь Ева 2005 года рождения.
В своем телеграм-канале Куксенкова освещает разные программы для "ветеранов войны с Украиной" и активно поддерживает пропаганду Владимира Путина.
