Поки Трамп цілується з іншою: у мережі звернули увагу на Меланію з новим чоловіком (фото)

Меланія і Дональд Трамп поводяться стримано на публіці

У мережі знову пожвавилися чутки про кризу у шлюбі президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії. Користувачі звернули увагу на фото, де Меланія стоїть пліч-о-пліч з військовослужбовцем, але на відстані від Трампа.

Це відбулося у 2020 році, під час церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі, де поховані військові. Також Меланія стояла під однією парасолею з військовослужбовцем. Користувачі мережі емоційно відреагували на світлину, пожартувавши, що Меланія має нового обранця, пише Irish Star.

Меланія Трамп стоїть біля військового, фото Getty Images

"Це дивне фото: чому Меланію супроводжує морський піхотинець?".

"Радий бачити, що Меланія вже знайшла собі нового чоловіка".

"Меланія тримається за цього чоловіка міцніше, ніж коли-небудь за Трампа".

Меланія і Дональд Трамп, фото Getty Images

Повідомляється, що у 2023 році Меланія переглянула свій шлюбний контракт. У ньому йшлося про більшу кількість коштів і нерухомості для неї та спільного сина з Трампом — Беррона.

Меланія найбільше переймається збереженням і збільшенням довіри до свого сина. Я знаю, що вона хотіла отримати більшу кількість грошей, а також, наскільки я розумію, є конкретна сума, як мінімум, яку Беррон повинен отримати. Джерело

Меланія і Дональд Трамп на публіці, фото Getty Images

Відомо, що Меланія і Дональд Трамп сплять окремо. Перша леді залишається на третьому поверсі у двокімнатному приміщенні, а президент — у головній спальні на другому поверсі.

Також у мережі з'явилось фото, на якому Трамп цілує вдову Чарлі Кірка — Еріку. Це відбулося під час прес-конференції в Овальному кабінеті та привернуло увагу медіа. Активіста вбили в кампусі Університету Долини Юта, де він виступав із промовою під час свого туру.

Трамп поцілував вдову Чарлі Кірка, скриншот Irish Star

Трамп втішав Еріку під час прощальної церемонії в Арізоні. Жест виглядав доречним у такій ситуації, однак багато хто сприйняв його неоднозначно. Користувачі мережі обговорювали їхні обійми, а також зауважили, що Меланія не прибула на прощання з соратником свого чоловіка.

Трамп обіймав вдову Кірка, фото Getty Images

Трамп на прощальній церемонії з Чарлі Кірком, фото Getty Images

