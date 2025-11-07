"Що вона зробила?": Меланію Трамп висміяли за отримання відзнаки "Патріот року"

Меланія Трамп вперше за довгий час з'явилась на американському телебаченні

Першу леді США Меланію Трамп відзначили як "Патріота року" на щорічній церемонії Fox Nation Patriot Awards у Нью-Йорку. Вручення такої нагороди дружині президента США неоднозначно сприйняли у мережі.

Чимало користувачів мережі обурилися, що Меланія отримала відзнаку "Патріот року", пише Irish Star. Вони звинуватили представників премії у фальшивості та поцікавилися, за які заслуги дружину президента США вирішили нагородити.

"Ой, шкода, що я вже запланував помити телевізор у цей час".

"Абсолютно ніщо не може бути більш смішним, менш значущим і більш марною тратою часу і грошей, ніж якась вигадана нісенітниця — подія під назвою "The Patriot Awards".

"Який фарс, як і вся родина Трампів, і президентство!".

"Іронічно, якщо ви святкуєте вшанування іммігранта, радіючи, коли інших легальних іммігрантів викрадають і депортують без належної правової процедури".

"Я дуже хотів би побачити її список досягнень, які дозволили їй отримати звання "Патріот року". Це смішно! Я серйозно! Що вона зробила?".

Меланія Трамп отримала відзнаку "Патріот року", фото Getty Images

Меланія Трамп у своїй промові згадала американських патріотів і сказала, що без них вона б не отримала таку нагороду. Також вона зазначила, що потрібно підтримувати тих, хто нестандартно мислить, адже такі люди допомагають розвивати США.

Патріотизм у нашій країні бере свій початок від наших бунтівних засновників, які лютували проти британського правління, прагнучи незалежності від корони. Давайте приймемо дух амбіцій. Давайте відзначимо кожного, хто наважиться думати інакше, адже саме ці мужні американці є серцебиттям нашої цивілізації. Повірте мені, я трохи знаю про виклик умовностям. Меланія Трамп

Меланія Трамп у промові згадала американських патріотів, фото Getty Images

Також перша леді США зазначила, що США розвиваються завдяки особистим досягненням кожної людини. Вона додала, що високий рівень розвитку закладений у ДНК американців.

Особисті досягнення живлять колективний прогрес. Наважитися на погоню за своєю мрією – по-американськи. Інновації тут не випадкові. Це в нашій ДНК. Меланія Трамп

Цікаво, що у минулому році відзнаку "Патріот року" отримав президент США Дональд Трамп.

