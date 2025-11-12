Не кажіть так: Меланія розлютилася після жарту про розмір "гідності" Трампа

Меланія назвала Дональда "справжнім чоловіком"

Перша леді США Меланія Трамп, яку помітили з іншим чоловіком, захищала Дональда перед своїми друзями, коли вони пожартували про розмір його "гідності". Це сталося на початку їхніх стосунків наприкінці 90-х років.

У матеріалі видання Irish Mirror йдеться про те, що випадок описаний у книзі "The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump". Меланія захоплювалася Дональдом Трампом та його розкішним життям.

Меланія Трамп різко відповіла на жарти про "чоловічу гідність" Трампа

У книзі розповідається, що невдовзі після знайомства з мільярдером Меланія опинилася в компанії друзів — модного фотографа Метью Атаняна та його подруги. Вони дозволили собі пожартувати, що у Дональда Трампа, мабуть, маленький пеніс, судячи з того, що він має маленькі руки. Майбутня перша леді різко обірвала глузування і заявила:

Не кажіть так — він справжній чоловік Меланія Трамп

Меланія та Дональд Трам у молодості, Фото: Getty Images

З таким же захопленням Меланія відгукувалася і про розкішні апартаменти Трампа на даху Trump Tower.

Це так гарно. Так шикарно. Саме так і має жити справжній чоловік Перша леді США

Меланія захищала Дональда перед друзями, Фото: Getty Images

Зазначимо, що у 2016 році Трамп під час однієї з республіканських президентських дискусій з Марко Рубіо відповідав щодо своїх маленьких рук та розміру "гідності", запевнивши, що він не має жодних проблем.

Він зачепив мої руки. Ніхто раніше не чіпав мої руки, я ніколи такого не чув. Подивіться ці руки — хіба вони маленькі? Він згадав мої руки: якщо вони маленькі, значить, щось ще мало бути маленьким. Запевняю вас, із цим немає жодних проблем. Гарантую Дональд Трамп

Дональд Трамп висловився про розмір своїх рук, Фото: Getty Images

