Позувала напівоголеною та змінювала прізвище: як виглядала Меланія Трамп, коли була моделлю

Меланія позувала для всесвітньо відомих видань

Меланія Трамп, яка стала неочікуваним союзником України, перебуває у шлюбі з президентом США Дональдом Трампом понад 20 років. У 2017-2021 роках вона вперше стала першою леді, а у 2025 році знову отримала цей статус. До цієї діяльності Меланія успішно реалізовувала себе як модель.

"Телеграф" нагадає, якою була Меланія у молодості, і коли та за яких обставин вона познайомилась з Дональдом Трампом.

Меланія Трамп у молодості

Меланія Кнавс народилась в Ново Место в Югославії. Її батько працював у державному автосервісі й входив до Комуністичної партії, а мати — на місцевій фабриці пошиття одягу. У 16 років дівчина вирішила спробувати себе у модельному бізнесі. Для цього вона змінила прізвище з Кнавс на Кнаусс.

Меланія брала участь у показах Мілана та Парижа та позувала у жанрі "ню" для різних видань. Упродовж року Меланія навчалась у Люблянському університеті за спеціальністю "архітектура й дизайн". Утім, дівчина швидко зрозуміла, що це не її, тож вирішила не продовжувати навчання.

Меланія Кнавс в юності, фото Stane Jerko

У 90-х Меланія переїхала зі Словенії у Мілан, аби продовжувати реалізовуватися як модель. А 1996 року дівчина перебралась до США, де працювала у модельній агенції ID Models.

Меланія Кнавс почала працювати моделлю у 16, фото Stane Jerko

Меланія позувала напівоголеною, фото з мережі

Подейкують, що у часи модельної кар'єри Меланія почала робити пластичні операції. Йдеться про збільшення грудей, ринопластику (зміна форми носа) та блефаропластику (зміна форми очей), а саме — "лисячі очі", які додають погляду спокусливості.

Меланію підозрювали у пластиці, фото Getty Images

Меланія Трамп у молодості, фото Getty Images

Згодом Кнавс почала працювати у журналі Allure. У 1998 році вона познайомилася з Дональдом Трампом на вечірці, присвяченій Тижню моди у Нью-Йорку. Тоді він попросив її номер телефону, але дівчина не дала.

Меланія та Дональд Трамп у 90-х, фото Getty Images

Він хотів мій номер. Але того вечора був на побаченні. Я не дала. Я сказала: "Напишіть мені свій, і я передзвоню". Якби я вчинила інакше і дала б свій номер, то стала б однією з жінок, яким він телефонував.

Меланія та Дональд Трамп на початку стосунків, фото Getty Images

Цікаво, що різниця у віці Меланії і Дональда склала 24 роки. Тож, коли вони вперше зустрілися, Меланії було 28 років, а Дональду — 52. Він вже тоді був зрілим чоловіком, схожим на дідуся. Їхні стосунки почали розвиватися, коли Меланія стала професійною моделлю. Вона позувала для відомих глянців Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue.

Трамп на 24 роки старший за Меланію, фото Getty Images

У 2004 році пара заручилась, а через рік одружилась. У подружжя з'явився один спільний син Беррон Вільям. У 2017 році, коли Дональда вперше обрали президентом США, Меланія стала першою леді. У 2025 році Трампа вдруге обрали главою держави, тож Меланія знову отримала цей високий статус. Водночас жінка намагається бути осторонь публіки й веде приватне життя.

Дональд і Меланія Трамп, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз і чим займається Меланія Трамп. Вона не часто з'являється на публіці.