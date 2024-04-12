Радянські підходи ветеранської політики демотивують мобілізовуватися — Юрій Гудименко

Молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" розповів, як треба змінювати ставлення до ветеранів

Ветеранська політика в державі повинна мотивувати вступати до війська через впевненість, що колишні військові отримають можливості для навчання, працевлаштування та покращення життя. Однак існуюча система досі перебуває в стагнації, вона не дає необхідного результату та мобілізаційного потенціалу.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю каналу "Сейчас".

"Ветерани — люди, які відслужили в армії, виконали борг перед Батьківщиною. Ми як суспільство маємо їх підтримати, а держава — реформувати ветеранську політику. Дати можливість навчатися, запровадити монетизацію пільг, забезпечити різноманітними програмами з працевлаштування та реабілітації. Очевидно, що існує прямий зв'язок між ставленням до ветеранів, ветеранською політикою і мобілізацією. Тоді суспільство й ті, хто підлягає мобілізації, будуть дивитися на ветеранів і розуміти можливості, які перед ними відкриваються. На жаль, ветеранська політика в Україні досі радянська. До колишніх військових ставляться як до пільговиків. При цьому, пільги тільки на папері. Реальне отримання підтримки від держави обтяжене бюрократичними процедурами, і не обходиться без корупції або скандалів", — коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, перші зрушення у ветеранській політиці стали можливі завдяки суспільній увазі до цього питання та звільненню недієвої міністерки Юлії Лапутіної. Втім, цей напрямок потребує доопрацювання, щоб відповідати вимогам часу.

"Попри російсько-українську війну і сотні тисяч захисників, питання підтримки ветеранів деградувало замість необхідного розвитку. Монетизація пільг і поле можливостей для військовослужбовців після служби могло б бути чудовим "пряником" для потенційного мобілізованого. Тобто чинником, який впливатиме на прийняття позитивного рішення: не стрибати в Тису, а йти в ТЦК. Але в нас і мінімального "пряника" нема, оскільки ветеранська політика у нас роками перебувала в стагнації", — підсумував Юрій Гудименко.