Категорично заборонено робити це у свято 7 грудня, якщо не хочете накликати нещастя

Цієї неділі, 7 грудня, у православній та греко-католицькій церкві відзначається день пам’яті святителя Амвросія Медіоланського. До переходу християн в Україні на новоюліанський церковний календар святого шанували 20 грудня.

Святитель Амвросій народився 340 року в Тревірі (нині Трір, Німеччина) у заможній християнській родині. Він здобув хорошу освіту, вивчав право та розпочав кар’єру на державній службі.

374 року Амвросій був обраний єпископом Медіолана (сучасного Мілана). Він прославився як ревний захисник православ’я, активно виступав проти аріанської єресі і дуже вплинув на своїх сучасників. Помер у 397 році і був зарахований до лику найшанованіших святих Церкви.

Віряни підносять Амвросію молитви про здоров’я своїх близьких, просять мудрості та захисту. Цього дня заведено подавати милостиню та надавати допомогу тим, хто потребує підтримки. Час 7 грудня намагаються провести у родинному колі.

Що не можна робити 7 грудня

Займатися важкою фізичною працею — це може привабити неприємності.

це може привабити неприємності. Лаятися, сваритися і лихословити — сварка цього дня може затягтися на весь рік.

сварка цього дня може затягтися на весь рік. Прати речі руками , щоб не "підхопити погані думки".

, щоб не "підхопити погані думки". Заплітати волосся в косу , щоб не "плутати" свою долю і не залишитися самотньою на весь рік.

, щоб не "плутати" свою долю і не залишитися самотньою на весь рік. Вживати м’ясні та молочні страви, а також спиртні напої — йде Різдвяний піст 2025.

Народні прикмети 7 грудня

Йде сніг – наступне літо буде дощовим.

Ясна, сонячна погода – чекайте на врожайний рік.

Вранці буде хмарно — незабаром буде негода.

У кого іменини 7 грудня

Сьогодні іменини відзначають Василь, Антон, Григорій, Лев та Михайло.

Свята та події 7 грудня

День української хустки

День місцевого самоврядування в Україні

Міжнародний день цивільної авіації (International Civil Aviation Day)

День мережевого маркетингу (День мережевика)

