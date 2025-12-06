Рідкісних птахів неймовірної краси побачили в Кривому Розі. Чим особливі (фото)

На перший погляд, може здатись, що вони схожі на горобців

У Кривому Розі помітили рідкісних маленьких птахів. Йдеться про яскравих конопляночок.

Про це повідомляє один з місцевих каналів. Зазначається, що фотограф Віктор Севідов зробив яскраві знімки цих птахів, які оселилися на міському дереві.

Як видно на фото, конопляночки — це маленькі птахи, які зовнішньо трохи нагадують горобців. Однак колір їх оперення дещо тепліший та більш коричневий. В Україні ці птахи живуть постійно, хоча зустріти їх у місті досить важко.

Конопляночки в Кривому Розі. Фото: Віктор Севідов

Що відомо про коноплянок

Конопляночки — це маленькі співочі птахи родини в’юркових. Їхня вага складає лише близько 14 г, а самці мають характерні червоні плями на голові та грудях. Конопляночки добре пристосовуються до життя в місті та часто гніздяться на деревах. Але через свій розмір їх досить важко помітити.

Довжина тіла 13-16 см, крила — 7,2-8,6 см, розмах крил 22-26 см. У весняному оперенні самця тім'я, чоло й груди яскравого кармінового кольору, верхня сторона тіла бурувата, черевце й боки білі. Самка за забарвленням схожа на самця, але в оперенні у неї відсутній червоний колір.

Конопляночка

Живляться насінням реп'яха, лопуха, кінського щавлю, чемериці й інших трав'янистих рослин. Меншою мірою вони поїдають різноманітних комах.

