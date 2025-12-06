Рус

Найбезпечніша авіакомпанія і не тільки. Які лоукостери вже готуються повернутись в Україну

Тетяна Крутякова
Новина оновлена 06 грудня 2025, 15:08
Одна з головних умов — безпека польотів

Можливе повернення до України європейських бюджетних авіакомпаній викликає чимало питань. Адже до фактичного відкриття авіапростору ще далеко, але деякі компанії вже висловили готовність повернутись.

Що треба знати:

  • Основна умова початку польотів над Україною — стабільне припинення вогню
  • Деякі компанії вважають, що їм вистачить два тижні, аби відновити польоти
  • Серед претендентів на перші рейси — Ryanair, Wizz Air, LOT, AirBaltic тощо

За даними Financial Times, лоукости вже прогнозують бум туризму в Україні та підвищений попит на польоти. Тому починають готуватись до якнайшвидшого відкриття, як тільки повітряний простір відкриють та він буде безпечним.

Відома польська авіакомпанія LOT у відповіді на запит "Телеграфу" навесні підтвердила свої плани на повернення в Україну. За словами її представників, компанія уважно стежить за ситуацією та проводить внутрішню підготовку до відновлення польотів.

LOT планує повернутись в Україну
У LOT заявили, що прагнуть відновити перші регулярні рейси якнайшвидше, але за низки умов:

  • за умови стабільного припинення вогню,
  • схвалення владою відкриття українського повітряного простору;
  • підтвердження внутрішніх аудитів найвищих стандартів безпеки/якості послуг українських партнерів.
Літак LOT
Також компанія AirBaltic у відповіді на запит "Телеграфу" навесні підтвердила свої плани щодо повернення в Україну. Лоукостер готовий відновити регулярні рейси одразу після відкриття повітряного простору та отримання всіх необхідних дозволів. До слова, саме AirBaltic вважають однією з найбезпечніших в Європі.

Літак AirBaltic
"Дякуємо за ваш електронний лист і інтерес. Додається пресреліз, який ми нещодавно опублікували щодо планів повернення airBaltic в Україну. Ми продовжуватимемо інформувати громадськість та ЗМІ про будь-які подальші події", — йдеться у відповіді журналісту.

Чи повернеться в Україну AirBaltic
Додамо, що про плани повернутись в Україну вже повідомили угорська компанія Wizz Air. Вона планує розмістити в країні 15 літаків протягом двох років після укладення мирної угоди, а через сім років — 50. Ірландська компанія Ryanair каже, що для відновлення польотів над Україною їй знадобиться десь два тижні.

