Радянські ясла та дитсадочки: як у СРСР змалечку виховували "гвинтиків системи" (фото)

Ленін дошкільні заклади називав "паростками комунізму"

Довгий час у Радянському Союзі не існувало поняття "декретна відпустка". Молодих мам змушували будувати світле майбутнє комунізму, в той час, як вихованням малечі займалася держава.

Про це розповідає Степан Грицюк у відео проєкту "The Документаліст". Розповідають, що згідно зі спогадами сучасників, діти добре знали хто такий Ленін та Сталін, але часто забували як звати рідних.

"У 1917 році внаслідок перевороту до влади приходять більшовики. Зміни які вони приносять із собою охоплюють усі сфери життя, але насамперед виховання дітей. Послідовники ідей Маркса та Енгельса роблять ставку на ліквідацію неграмотності, доступність освіти та ідеологічне виховання з найменших років", — розповідає Грицюк.

Дітей вчили "любіть родіну і партію", вірити у світле комуністичне майбутнє, а згодом і активно будувати його. Для цього по всій країні масово будувалися дитячі садочки та ясла.

Якщо до 1917 року у царській Росії кількість дошкільних закладів можна було перелічити на пальцях, то з приходом більшовиків усе змінюється. Нова влада проголошує курс на рівність жінок та чоловіків і відповідно активну участь матерів у трудовому та громадському житті.

"Якщо просто, то молодій країні були потрібні мільйони робочих рук у тому числі й жіночих. Розрахунок простий та цинічний, щоб поставити жінок до станка необхідно було зняти з них частину турбот з виховання дітей. Цю проблему успішно вирішували дитячі садки та ясла, куди немовлят брали уже з двомісячного віку. При цьому, у яслах дитина могла перебувати до трьох років, а далі йшла у садок", — йдеться у відео.

Сам Ленін дошкільні заклади поетично називав "паростками комунізму" і стверджував, що тільки з їхньою допомогою жінка може добитися справжнього рівноправ'я з чоловіком. Іронія в тому, що "жіночі" обов’язки при цьому нікуди не зникали. І якби не пропагували совєти "освобождєніє от пєчного горшка", після важких змін на заводах, жінки відстоювали зміни біля плити, готуючи їсти своїй родині. Ось таке "рівноправ’я".

"Щоб загнати маму на роботу, а дитину відповідно у садок чи ясла, влада зробила так, що оплачувана декретна відпустка у той час фактично була відсутньою. Лише 56 днів до та 56 днів після пологів. Тільки з 1969 року молоді мами могли продовжити її до року, але з однією умовою — без збереження заробітної плати", — розповідається у відео.

Вся система була побудована так, що хочеш чи не хочеш, але матері були змушені віддавати дитину до садочка, бо інакше не мали за що жити, адже не у всіх поруч були бабусі чи дідусі.

В часи індустріалізації та шалених п’ятирічок жіноча робоча сила була потрібна Союзу як ніколи. І тоді ясла та дитячі садочки вийшли на новий рівень — п’ятиденний робочий день, а точніше п’ятидобовий.

"У СРСР запрацювали п'ятиденні дитячі садки, у яких діти могли знаходитися з ранку понеділка і по вечір п'ятниці. Батьки забирали їх додому лише на суботу та неділю, щоб помити, почастувати солодощами чи просто спільно провести час. Звісно, що все це залишало неабиякий відбиток на дитячій психіці", — розповідає Грицюк.

Одна з вихованок такого дошкільного закладу згадувала:

"Плаття та колготки я носила тиждень. Якщо забруднила раніше, то це мої проблеми, прання лише у суботу. Жодних тобі спільних прогулянок чи ігор, максимум, казка перед сном. У дитинстві від мене вимагалося одне — бути тихіше води, нижче трави, щоб мене не було видно і чути. Моє виховання справді не забирало зовсім часу і мама усе встигала".

Варто зазначити, що такі заклади існували не лише за часів Леніна чи Троцького, а й у 60-х та 80-х. Крім того, виявляється "найкраща країна світу" мала у своєму арсеналі ще й дитячі садки-дачі, куди малюків віддавали на ціле літо як у табір і тоді своїх батьків вони не бачили уже не п'ять днів, а кілька місяців.

Весь час перебування малечі у садочку супроводжувався промиванням мізків: суцільна пропаганда, портрети Леніна та Сталіна, червоні кутки та політінформація, яка доходила до абсурду. Так, на фото нижче подія 1976 року в одному з дитсадків. Вихователі оголошують рішення 25-го з'їзду КПСС малечі, зверху над трибуною відповідний надпис.

"Розведене какао, манна каша з грудками, кисіль, високі піраміди з нічних горщиків, строгі виховательки й покарання коли дитину заставляли стояти у кутку. Щоб не було браку вітаміну D — кварцування лампою та сон на свіжому повітрі задля чого навіть взимку надвір спеціально виносили ліжка", — розповідає Грицюк.

І це був лише початок шляху маленької радянської людини, "homosovieticus", як їх називає проєкт "The Документаліст". Далі була школа, а потім й інститут (тут не для всіх). Та про це ми напишемо в одному з наших наступних матеріалів.

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