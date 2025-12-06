Миколо, з іменинами тебе! Листівки, вірші і душевні побажання, короткі СМС українською

Не забудьте передати теплі слова своїм близьким з ім’ям Микола

Сьогодні, 6 грудня, православні християни та греко-католики в Україні відзначають одне з найсвітліших та найочікуваніших свят — День святого Миколая Чудотворця. Цей день знаменує початок циклу зимових урочистостей та наповнений особливою атмосферою магії, добра та турботи про ближніх.

"Телеграф" приєднується до привітань і бажає всім Миколам міцного здоров’я, миру, добробуту та сімейного затишку. У цьому матеріалі ви знайдете щирі та теплі привітання, красиві листівки, а також короткі СМС у віршах українською мовою, які допоможуть вам висловити свої найкращі побажання іменинникам, друзям та близьким. Нехай це свято принесе світло та гармонію у кожну оселю!

Іменини Миколи 6 грудня: красиві листівки та СМС

В День Ангела, Миколо, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай Миколі життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання!

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання!

Миколу нині ми вітаєм

Любові, радості бажаєм

Хай Господь Бог дарує щастя

Хай оминають всі напасті!

***

Коля, щиро, від душі

Я тебе вітаю,

Хай всі грози і дощі,

Із життя втікають!

***

Хай друзі будуть вірними в житті,

І зради ти не знай в житті ніколи,

Хай же супутником завжди буде тобі

Успіх у всьому! Будь щасливий, Коля!

Хай у серці буде радість,

У душі натхнення,

Хай Господь тобі із неба,

Шле благословення!

***

Хай кожен день тобі приносить,

Любов, натхнення і тепло,

Хай люди, що ідуть з тобою,

Тобі дарують лиш добро!

Нагадаємо, що цього дня християни за новоюліанським календарем згадують святого Миколая Чудотворця. "Телеграф" підготував привітання своїми словами на Миколу українською.