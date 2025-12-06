Миколо, з іменинами тебе! Листівки, вірші і душевні побажання, короткі СМС українською
-
-
Не забудьте передати теплі слова своїм близьким з ім’ям Микола
Сьогодні, 6 грудня, православні християни та греко-католики в Україні відзначають одне з найсвітліших та найочікуваніших свят — День святого Миколая Чудотворця. Цей день знаменує початок циклу зимових урочистостей та наповнений особливою атмосферою магії, добра та турботи про ближніх.
"Телеграф" приєднується до привітань і бажає всім Миколам міцного здоров’я, миру, добробуту та сімейного затишку. У цьому матеріалі ви знайдете щирі та теплі привітання, красиві листівки, а також короткі СМС у віршах українською мовою, які допоможуть вам висловити свої найкращі побажання іменинникам, друзям та близьким. Нехай це свято принесе світло та гармонію у кожну оселю!
Іменини Миколи 6 грудня: красиві листівки та СМС
В День Ангела, Миколо, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Хай Миколі життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання!
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання!
Миколу нині ми вітаєм
Любові, радості бажаєм
Хай Господь Бог дарує щастя
Хай оминають всі напасті!
***
Коля, щиро, від душі
Я тебе вітаю,
Хай всі грози і дощі,
Із життя втікають!
***
Хай друзі будуть вірними в житті,
І зради ти не знай в житті ніколи,
Хай же супутником завжди буде тобі
Успіх у всьому! Будь щасливий, Коля!
Хай у серці буде радість,
У душі натхнення,
Хай Господь тобі із неба,
Шле благословення!
***
Хай кожен день тобі приносить,
Любов, натхнення і тепло,
Хай люди, що ідуть з тобою,
Тобі дарують лиш добро!
Нагадаємо, що цього дня християни за новоюліанським календарем згадують святого Миколая Чудотворця. "Телеграф" підготував привітання своїми словами на Миколу українською.