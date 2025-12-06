Мікрорайон, куди бояться їхати таксі: темний образ і справжня історія Сортування у Харкові (фото, відео)

Цей район Харкова із непростим характером

Сортування — один із тих харківських мікрорайонів, куди містяни заходять з обережністю. Місцеві жителі часто жартують, що таксі та навіть поліція сюди воліє зайвий раз не заїжджати, адже район має репутацію криміногенного. Та попри цей образ, у Сортуванні збереглося чимало унікальних об’єктів, а місто планувало розвивати тут туризм.

Назву мікрорайону дала залізниця

Свою назву історична частина Холодногірського району отримала від масштабного залізничного вузла — станції Харків-Сортувальний, яка з’явилася у 1931 році. Це дільнична станція 1-го класу Бєлгородського напрямку, розташована між постами Південним та Північним. Саме тут до 2022 року працював прикордонний контроль "Харків-Сортувальний — Бєлгород".

Карта Сортування

Через стратегічну функцію станції поїзди тут не зупиняються, адже її основна роль — розподіл і переукладання вантажних складів. Так зване "сортування вагонів" і стало основою назви для всього навколишнього мікрорайону. В 1931 році поруч із коліями відкрили й паровозне депо, а пізніше — пасажирське вагонне депо. Поруч в цей час вже були приватні будинки.

Від дачного раю до сучасної околиці

Сьогоднішній образ району мало нагадує його вигляд на межі XIX–XX століть. Тоді це було затишне дачне селище неподалік слободи Мала Данилівка. Саме тут жив і творив видатний художник-пейзажист Михайло Беркос. Вулиця, якою сьогодні проходить центральний маршрут району, тепер носить його ім’я, хоча з’явилася вона вже в 1930-х роках і довгий час називалася Довговалівською.

Михайло Беркос

Артефакти минулого

Однією з головних архітектурних особливостей району є подвійна водонапірна вежа кінця XIX століття — справжній рідкісний експонат епохи паровозів. Такі вежі слугували для заправки локомотивів водою кожні 100–150 кілометрів.

Водонапірна вежа на Сортуванні

Не менш важлива пам’ятка — Константино-Єленинський храм, збудований у 1907 році за проєктом архітектора Володимира Немкіна. Це одна з найвиразніших церков у Харкові, з архітектурними рисами московської традиції XVII століття. На тлі промислового ландшафту Сортування вона виглядає майже казково.

Константино-Єленинський храм

Сірі будні — закинуті клуби та одна маршрутка

Колись у Сортуванні діяв великий клуб залізничників — із бібліотекою, спортивними секціями й культурними подіями. Укрзалізниця відмовилася від приміщення як "непрофільного активу", і сьогодні будівля стоїть покинутою. Транспортна ситуація скромна: район обслуговує лише один маршрут — №40, яким можна доїхати до метро та центру міста. Є декілька магазинів, аптек, тренажерний зал, садочки та школи.

Замість закинутих недобудов мали зробити зону відпочинку

Район майже ізольований, має дурну славу криміногенного. Проте свіже повітря, близькість лісу й водойм — його беззаперечні переваги. У лютому 2022 року міська влада анонсувала масштабний проєкт реконструкції Олексіївського лугопарку — одного з найкрасивіших природних місць району. Планували облаштувати пляжну зону, прогулянкові маршрути, зробити територію привабливою для відпочинку мешканців з усього міста.

План реконструкції Олексіївського лугопарку

