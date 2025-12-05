Є дві ключові речі. "Ахіллес" пояснив, чому без примусовох мобілізації ніяк

Навантаження на військових на фронті зростає

Наразі примусова мобілізація в Україні — сурова реальність, без якої вже фактично майже не обійтися. Адже момент, коли ще можна було заохочувати чоловіків служити без примусу, було упущено.

Про це розповів Юрій "Ахіллес" Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес", депутат Київської міської ради та радник парламентського комітету з питань нацбезпеки "Телеграфу" у матеріалі ""Мир найближчими днями" бʼє по обороні: Федоренко про примусову мобілізацію, виплати військовим та реальний стан фронту".

Що треба знати:

Примусова мобілізація наразі має два ключових моменти

Яка б мобілізація наразі не була, вона повинна продовжуватися

За словами "Ахіллеса", момент, коли можна було обійтись без примусової мобілізації, було упущено. Тому зараз вона відіграє два ключових моменти.

На думку командира, перший — ті військовозобов'язані, які не мобілізувалися, розуміючи, що можуть бути примусово мобілізовані, вимушені користуватися рекрутинговими програмами і долучатися до війська добровільно в якості добровольця. Людей, які обирають саме такий шлях досить багато. Другий — інші, які примусово мобілізуються, вони вже не мають можливості крутнути ту рулетку долі і вибрати підрозділ, який їм подобається.

Під час примусової мобілізації підрозділ вони не обирають, тому чоловіки отримують не те місце служби, яке було б доцільне до їх здібностей чи потреб війська. "Ахіллес" наголошує, що на поточний момент відмовитися від примусової мобілізації, на жаль, ми не можемо.

"Вона буде продовжуватися. Інакше ми досягнемо того, що хлопці, які виконують завдання на передній лінії бойових зіткнень, не будуть мати заміни, зміни і будуть мати навантаження одне на трьох", — каже командир.

Тобто, пояснює "Ахіллес", замість того, щоб виконувати свій функціонал, боєць має виконувати функціонал, ще ряду військовослужбовців, які не мобілізувалися.

