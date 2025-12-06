Вітаємо з Днем святого Миколая! Гарні вірші та зворушливі побажання своїми словами для рідних

Надішліть рідним щирі слова підтримки та надії

Сьогодні, 6 грудня, згідно з новим церковним календарем, православні та греко-католики відзначають День святого Миколая. Він відкриває низку зимових свят, приносячи із собою тепло, добро та відчуття дива.

У це світле свято не варто скупитися на теплі слова та щирі побажання, адже святий Миколай здавна вважається покровителем добра, милосердя та турботи про людей. Саме тому сьогодні так важливо ділитися теплом та увагою з близькими та друзями.

"Телеграф" підготував для вас добірку гарних віршів та прози, які можна відправити цього дня, щоб порадувати рідних. Подаруйте їм частинку святкового дива!

Привітання на День святого Миколая у прозі та віршах

День Миколая на порозі,

Вітання щирі ти приймай,

Хай очі не вкривають сльози,

Усе із радістю приймай!

Не обертайся на минуле

Завжди сьогоднішнім живи,

Бо що було, то вже минуло,

Сміливо уперед іди!

***

Я вітаю з Миколаєм,

І сказати хочу знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

Привітання з Днем святого Миколая

З Днем святого Миколая! Нехай він принесе у ваш дім святковий настрій, торбу подарунків та мішечок поцілунків! Хай діточки отримають смаколики, а не різочку! Щастячка вам та щасливої долі!

****

Від хатинки до хатинки

Ходить Миколай —

Кожушок чарівний,

Срібна борода.

Він несе дарунки

Діточкам малим

І любов дарує

Українцям всім!

***

Від щирого серця вітаю всіх з Днем святого Миколая! Нехай це свято вселить в нас любов і надихне на добрі справи та милосердя, нехай подарує нам віру у виконання наших найзаповітніших бажань!

З Днем святого Миколая щирі привітання

Набита подушка хай буде щастям!

Земної злагоди й тепла!

Здійсниться найсвітліша казка,

Така чудова і ясна!

Щирого серця вам бажаю,

У день Святого Миколая

***

Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю, щоб всі близькі були здорові та заряджалися від тебе світлом радості, бажаю ладу в родині та удачі в роботі, бажаю достатку в житті та успіхів у всіх справах!

***

