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Советские ясли и детсады: как в СССР с детства воспитывали "винтиков системы" (фото)

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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Детский сад времен СССР
Детский сад времен СССР. Фото Коллаж "Телеграф"

Ленин дошкольные учреждения называл "проростками коммунизма"

Долгое время в Советском Союзе не было понятия "декретный отпуск". Молодых мам заставляли строить светлое будущее коммунизма, в то время как воспитанием малышей занималось государство.

Об этом рассказывает Степан Грицюк в видеопроекте "The Документалист". Рассказывает, что согласно воспоминаниям современников, дети хорошо знали, кто такой Ленин и Сталин, но часто забывали как зовут родных.

"В 1917 году в результате переворота к власти приходят большевики. Изменения, которые они приносят с собой, охватывают все сферы жизни, но прежде всего воспитание детей. Последователи идей Маркса и Энгельса делают ставку на ликвидацию неграмотности, доступность образования и идеологическое воспитание с самых маленьких лет", — рассказывает Грицюк.

Детей учили "любите родину и партию", верить в светлое коммунистическое будущее, а впоследствии и активно строить его. Для этого по всей стране массово строились детские сады и ясли.

Если к 1917 году в царской России количество дошкольных учреждений можно было пересчитать по пальцам, то с приходом большевиков все меняется. Новые власти провозглашают курс на равенство женщин и мужчин и соответственно активное участие матерей в трудовой и общественной жизни.

"Если просто, то молодой стране требовались миллионы рабочих рук, в том числе и женских. Расчет простой и циничный, чтобы поставить женщин к станку необходимо было снять с них часть забот по воспитанию детей. Эту проблему успешно решали детские сады и ясли, куда младенцев брали уже с двухмесячного возраста. При этом в яслях ребенок мог находиться до трех лет, а дальше шел в садик", — говорится в видео.

Сам Ленин дошкольные учреждения поэтически называл "проростками коммунизма" и утверждал, что только с их помощью женщина может добиться подлинного равноправия с мужчиной. Ирония в том, что "женские" обязанности при этом никуда не исчезали. И если бы не пропагандировали советы "освобождение от печного горшка", после тяжелых изменений на заводах женщины отстаивали изменения у плиты, готовя есть своей семье. Вот такое "равноправие".

"Чтобы загнать маму на работу, а ребенка соответственно в сад или ясли, власти сделали так, что оплачиваемый декретный отпуск в то время фактически отсутствовал. Только 56 дней до и 56 дней после родов. Только с 1969 года молодые мамы могли продлить его до работы года, но с одним условием — без сохранения заработной платы", — рассказывается в видео.

Вся система была построена так, что хочешь или не хочешь, но матери были вынуждены отдавать ребенка в садик, потому что иначе не за что жить, ведь не у всех рядом были бабушки или дедушки.

Во времена индустриализации и безумных пятилеток женская рабочая сила требовалась Союзу как никогда. И тогда ясли и детские сады вышли на новый уровень — пятидневный рабочий день, а точнее пятисуточный.

"В СССР заработали пятидневные детские сады, в которых дети могли находиться с утра понедельника и по вечер пятницы. Родители забирали их домой только на субботу и воскресенье, чтобы помыть, угостить сладостями или просто совместно провести время. Конечно, все это оставляло большой отпечаток на детской психике", — рассказывает Грицюк.

Одна из воспитанниц такого дошкольного учреждения упоминала:

"Платья и колготки я носила неделю. Если загрязнила раньше, то это мои проблемы, стирка только в субботу. Никаких тебе общих прогулок или игр, максимум, сказка перед сном. В детстве от меня требовалось одно — быть тише воды, ниже травы, чтобы меня не было видно и слышно. Мое воспитание действительно не отнимало совсем времени и мама все успевала".

Следует отметить, что такие учреждения существовали не только во времена Ленина или Троцкого, но и в 60-х и 80-х. Кроме того, оказывается, "лучшая страна мира" имела в своем арсенале еще и детские сады-дачи, куда малышей отдавали на целое лето как в лагерь и тогда своих родителей они не видели уже не пять дней, а несколько месяцев.

Все время пребывания малышей в садике сопровождалось промыванием мозгов: сплошная пропаганда, портреты Ленина и Сталина, красные уголки и доходящая до абсурда политинформация. Так, на фото ниже событие 1976 года в одном из детсадов. Воспитатели объявляют решение 25-го съезда КПСС малышей, сверху над трибуной соответствующая надпись.

"Разведенное какао, манная каша с грудками, кисель, высокие пирамиды из ночных горшков, строгие воспитательницы и наказание когда ребенка заставляли стоять в углу. Чтобы не было недостатка витамина D — кварцевание лампой и сон на свежем воздухе для чего даже зимой на улицу специально выносили кровати", — рассказывает Грицюк.

И это было лишь начало пути маленького советского человека, homosovieticus, как их называет проект The Документалист. Дальше была школа, а потом и институт (здесь не для всех). Но об этом мы напишем в одном из следующих материалов.

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