Лише 2 копійчані засоби "змусять" дачний туалет не смердіти: додайте це в яму

Вам більше не доведеться закривати ніс від "аромату"

Неприємний запах із вуличного туалету або вигрібної ями — досить поширене явище. Втім, існують ефективні способи, які допоможуть усунути сморід або принаймні замаскувати його.

Вигрібна яма, заповнена неприємно пахучими відходами, створює сприятливе середовище для розмноження мікроорганізмів, які є джерелом різкого смороду. Щоб позбутися неприємного запаху в дачному, сільському туалеті, можна застосувати кілька ефективних методів. Ними поділилися досвідчені користувачі ресурсу forum.susana.

Натуральні засоби для боротьби з запахами

Деревне вугілля. Використовуйте бамбукове вугілля або активоване вугілля. Воно поглинає вологу та шкідливі хімічні речовини, що сприяють утворенню неприємних запахів. Гашене вапно. Додавання гашеного вапна в туалет допомагає нейтралізувати запахи та знижує кислотність середовища.

Які є хімічні засоби та інші лайфхаки

Порошок для туалетів. Спеціальні порошки для туалетів швидко перетворюють рідкі відходи на гель, що зменшує запахи.

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Пошарове покриття . Після кожного використання додавайте шар піску, тирси або вапна. Це допомагає зменшити запахи.

. Після кожного використання додавайте шар піску, тирси або вапна. Це допомагає зменшити запахи. Вентиляційна труба. Встановіть вентиляційну трубу з вигрібної ями над конструкцією. Це покращить потік повітря та зменшить запах у туалеті. Це також може зменшити кількість мух, якщо верхню частину труби закрити сіткою.

Дача — це місце для відпочинку. Раніше ми писали, як бюджетно перетворити будинок у стильний котедж.