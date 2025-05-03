Лише 2 копійчані засоби "змусять" дачний туалет не смердіти: додайте це в яму
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Вам більше не доведеться закривати ніс від "аромату"
Неприємний запах із вуличного туалету або вигрібної ями — досить поширене явище. Втім, існують ефективні способи, які допоможуть усунути сморід або принаймні замаскувати його.
Вигрібна яма, заповнена неприємно пахучими відходами, створює сприятливе середовище для розмноження мікроорганізмів, які є джерелом різкого смороду. Щоб позбутися неприємного запаху в дачному, сільському туалеті, можна застосувати кілька ефективних методів. Ними поділилися досвідчені користувачі ресурсу forum.susana.
Натуральні засоби для боротьби з запахами
- Деревне вугілля. Використовуйте бамбукове вугілля або активоване вугілля. Воно поглинає вологу та шкідливі хімічні речовини, що сприяють утворенню неприємних запахів.
- Гашене вапно. Додавання гашеного вапна в туалет допомагає нейтралізувати запахи та знижує кислотність середовища.
Які є хімічні засоби та інші лайфхаки
- Порошок для туалетів. Спеціальні порошки для туалетів швидко перетворюють рідкі відходи на гель, що зменшує запахи.
- Пошарове покриття. Після кожного використання додавайте шар піску, тирси або вапна. Це допомагає зменшити запахи.
- Вентиляційна труба. Встановіть вентиляційну трубу з вигрібної ями над конструкцією. Це покращить потік повітря та зменшить запах у туалеті. Це також може зменшити кількість мух, якщо верхню частину труби закрити сіткою.
Дача — це місце для відпочинку. Раніше ми писали, як бюджетно перетворити будинок у стильний котедж.