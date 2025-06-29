Вітаємо з Днем Петра та Павла 2025! Гарні листівки та короткі побажання для рідних та друзів

Побажайте рідним та друзям міцного здоров’я та добробуту

У неділю, 29 червня, відзначається важливе християнське свято – День святих апостолів Петра та Павла. З 2023 року, коли ПЦУ (Православна церква України) перейшла на новий календар, дата свята змістилася на 13 днів.

Це свято вшановує двох апостолів — Петра і Павла, які відіграли ключову роль у становленні християнства. Їхнє життя — це історія сили духу, покаяння та відданості Богу, а день їхньої пам'яті об'єднує мільйони вірян по всьому світу.

"Телеграф" з цього приводу підготував добірку гарних листівок та побажань, які можна надіслати друзям та близьким у будь-якому месенджері. Побажайте їм здоров’я та добробуту!

З Днем Петра та Павла 2025

У День Петра та Павла бажаю тобі тепла, добра, світла та Божої благодаті. Нехай всі члени сім’ї будуть здоровими, у сім’ї панують мир та гармонія. Нехай усе ладиться у роботі та у справах домашніх. Бажаю радості здоров’я та добробуту!

Листівки з Днем апостолів Петра та Павла 29 червня

Хай свято Петра й Павла наповнить наші серця любов’ю до ближнього свого, щирою вірою у творця! Миру у наші домівки, спокою в душі людські, здоров’я міцного – і щоб задуми збулись усі!

Як привітати з Днем Петра та Павла 2025

Від щирого серця вітаємо вас із цим великим святом! Бажаємо міцного здоров`я, щастя й добробуту кожній родині. Нехай завжди буде благословенна наша рідна земля, а свято ввійде в кожний дім миром, щастям і радістю.

Вітаємо з Днем Петра та Павла 29 червня

Щиро вітаю тебе, любий друже, з величним святом Петра і Павла. Нехай Бог обороняє від лихого, а дух твій буде сильним та палким. Будь щасливішим від усіх!

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував календар, які ще важливі свята та вихідні будуть у червні 2025 року в Україні.