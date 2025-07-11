Гороскоп на 12 липня: Тельцям - сюрпризи, Терезам - зміни в особистому житті
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Знакам Зодіаку у цей день треба зосередитися на власних цілях
У 2025 році знаків Зодіаку чекають важливі зміни та неочікувані події. Тим часом "Телеграф" підготував гороскоп на завтра, 12 липня, аби ви знали, якою буде ця субота.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Завтра можуть статися події, які ви не планували. Це пов'язано з професійною діяльністю, власним бізнесом чи колишніми колегами. Зберігайте виваженість та холодний розум, аби все закінчилось добре.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Перспективи у професії та приємні сюрпризи ви можете отримати вже найближчим часом. Будьте відкритими до нового і не шкодуйте себе. Будь-які зусилля через певний час дадуть результат.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
День не підійде для кардинальних змін у роботі, зовнішності чи стосунках. Краще приймати все як є, щоб не зіпсувати собі настрій. Уникнути непорозумінь допоможе уважність і спостережливість.
Рак (22 червня — 22 липня)
Субота — ідеальний час, аби вирішити особисті справи та відновити сили. Можна поїхати у місце, яке вас наповнює або зустрітися з рідними та близькими. Вчіться не думати про проблеми і бачити у всьому хороше.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Левам треба переглянути цілі у професії і подумати над тим, як змінити те, що не влаштовує. Є ймовірність, що ви рухаєтесь не туди, куди хочеться і гаєте час. Це гарний час для самоаналізу у розставлення пріоритетів.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Цей день підійде для будь-якого навчання, бо нові знання запам'ятовуватимуться легко. Ви матимете нагоду стати кращим у професії, працюючи над навичками. Не бійтеся робити те, що вам подобається і рухатися далі.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Терези можуть зіштовхнутися зі змінами в особистому житті. Є ризик розійтися із коханою людиною або посваритися. Важливо не лише відстоювати власні переконання, але й чути іншу людину. Не поспішайте з висновками.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Скорпіони можуть відчувати завтра втому від насиченого робочого тижня. Велика кількість справ — робота, побут, особисте, могли позбавити вас енергії. Дозвольте собі відпочинок у цей день. Можна піти на природу або провести час у тиші.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Стрільцям треба приділити час особистому простору. Поприбирайте у квартирі чи будинку, поскладайте речі, викиньте зайве. Очищення всього зайвого додасть легкості та покращить самопочуття.
Козоріг (22 грудня — 19 січня)
Козорогам треба бути обережними з фінансами, аби не втратити всі гроші. Є ризик здійснити невдалу інвестицію, перерахувати кошти шахраям або ж отримати несподівані витрати. Краще у цей день заощадити.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Завтра у Водоліїв є всі шанси здійснити те, що хотілося. Всі справи складатимуться добре і без неприємних моментів. Однак може бути відчуття тривоги через думки про майбутнє. Тут допоможе планування.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Риби у суботу можуть зустріти людей, які зарядять вам позитивною енергетикою і надихнуть на нові цілі. І це саме те, що вам було потрібно. Ви отримаєте довгоочікуваний поштовх рухатися вперед.