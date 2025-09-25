У народі її називають "японською гречкою". В Україні є рослина, яка може руйнувати дороги та будинки

Ця рослина родом зі Східної Азії, але поширена і в Україні

У Чернігові помітили незвичайну рослину, яка в народі називається японською гречкою. Вона має наукову назву і справді має відношення до Японії. Однак виявилося, що ця трава (чи скоріше кущ) може бути небезпечною.

Фото та назву рослини опублікували у фейсбук-спільноті "Рослинний світ України". Авторка стверджує, що зробила фото у вересні 2025 року в Чернігові. На знімку можна побачити густий кущ з білими пишними квітами і яскравим зеленим листям.

Японська гречка, щоправда, цю агресивну рослину називають по-різному. Але ж медонос. Красоти нашого кутка. Вересень 2025, Чернігів. автор посту на Facebook

Фото японської гречки у пості на Facebook

Японська гречка — це Рейнутрія японська

Рейнутрія японська (також відома як горець японський) — це дводомна багаторічна трав’яниста рослина сімейства Гречані. Вона виростає до 2-4 метрів у висоту, має потужне і розгалужене коріння і дрібні білі квітки, зібрані в пишні суцвіття. Ця рослина родом із Східної Азії, найбільш поширена в Японії, Китаї, Кореї. Там вона використовується у народній медицині.

Японська гречка — це рейнутрія японська

Однак рейнутрія японська не така мила, як може здатися на перший погляд. Ця рослина за рахунок сильної кореневої системи може руйнувати дороги та навіть будівлі. А ще японська гречка через пишні кущі здатна придушувати місцеву флору і фауну.

Крім того, вона є стійкою до гербіцидів і її не так просто вивести. Міжнародний союз охорони природи вніс цю траву до переліку найнебезпечніших інвазивних видів.

Так виглядає цвітіння японської гречки

Як і коли рослина потрапила до України?

Рейнутрія японська потрапила на територію Європи в кінці XVIII століття як декоративна рослина. В Україну вона, ймовірно, була занесена у ХІХ столітті через садівництво чи випадково з імпортними вантажами.

Широко розповсюджуватись на території нашої країни японська гречка почала з 90-х років. Найчастіше її можна зустріти у західних та центральних регіонах. У 2010 році рейнутрію було визнано загрозою та включено до списку інвазивних рослин.

