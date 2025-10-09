Може пошкодити дім та "захопити" ділянку: в Україні є агресивна рослина з гарними квітами (фото)

Ця рослина може стати окрасою будь-якої ділянки, але не забувайте про наслідки

В Україні можна зустріти безліч незвичайних рослин, серед яких — "відьомська трава" і рослина кампсис, що зачаровує своєю красою. Щоправда, воно може становити загрозу для вашого будинку та ділянки.

У Tik-Tok українка поділилася відео, в якому показала рослину та розповіла про її особливості. Жінка зазначила, що кампсис справді є агресором, але при правильному догляді з ним можна "вживатися" на одній території.

Який вигляд має кампсис і яку загрозу може становити

Кампсис — це листопадна ліана, яка швидко розростається і притягує погляди своїми великими, трубчастими квітами яскраво-жовтогарячого або червоного відтінку. Однак за цією красою ховається агресивний характер рослини.

Як виглядає кампсис

Кампсис має потужну кореневу систему, яка стрімко поширюється під землею, пробираючись до фундаменту і здатна з часом пошкодити стіни або доріжки. Пагони кущів чіпляються за все навколо, обплітаючи паркани, альтанки й навіть стіни будинків, поступово їх "захоплюючи".

Хоча при правильному догляді кампсис може стати справжньою окрасою саду. Щоб рослина тішила очі, а не завдавала клопоту, її потрібно регулярно обрізати, стежити за кореневими пагонами й не висаджувати надто близько до будівель. Тоді ліана цвістиме пишно й ефектно, надаючи вашій ділянці привабливіший і яскравіший вигляд.

Кампсис — красива, але агресивна рослина

