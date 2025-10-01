Обходьте ці чорні ягідки стороною: чим небезпечна бузина трав'яниста і де вона росте

Ця рослина може бути небезпечною, тому чорні ягоди не варто вживати в їжу

Незвичайну рослину з чорними ягодами активно обговорюють у соцмережах. Вона поширена по всій Україні та найчастіше зустрічається у лісах, горах, лісосмугах та біля доріг. Як виявилося, це бузина трав’яниста — отруйна рослина, яка, втім, використовується і в народній медицині.

"Телеграф" розповість, що відомо про бузину трав’янисту і чому її ягоди не можна вживати в їжу.

Фото рослини з чорними ягодами, які достигають у вересні-жовтні, опублікували у фейсбук-спільноті "Рослинний світ України". Користувачі відразу почали обговорювати в коментарях, що це за рослина. Більшість зійшлися на думці, що на знімках бузина трав’яниста.

В обговоренні також зазначили, що бузину трав’янисту не потрібно плутати з бузиною чорною, яка має схожі темні ягоди, але росте кущем, а не травою. До того ж, трав’яниста бузина небезпечна — вона містить токсини, якими можна сильно отруїтися. Тому привабливі чорні ягідки краще не вживати в їжу.

Що відомо про бузину трав’янисту?

Бузина трав’яниста — це багаторічна трав’яниста рослина з сімейства Адоксові. Вона виростає до 1-2 метрів у висоту, має світлі зонтикоподібні суцвіття та чорні блискучі ягоди. Це властива для українських територій рослина, вона поширена у всіх областях, але найчастіше зустрічається на Поліссі, Поділлі та Прикарпатті.

Бузина трав’яниста — природна рослина для Європи, Північної та Західної Азії, Північної Африки. В Україну вона потрапило природним шляхом — через природну міграцію насіння за допомогою птахів, вітру чи води у період льодовика.

