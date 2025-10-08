Вона не те, чим здається: чим небезпечна рослина, яку в Україні називають білою акацією

Усі знають цю рослину під назвою біла акація, але не все так однозначно

Біла акація — поширена в Україні рослина, яка в перші роки дуже швидко росте. Дерево вважається корисним у лісовому господарстві, також його цінують бджолярі, оскільки білі квіти акації належать до медоносів. Однак рослина не така вже й нешкідлива, як здається.

Справжнє ім’я білої акації – робінія (хибна акація). Robinia pseudoacacia — належать до різних з акацією підродин у складі Бобових, пише ВВС. Раніше ця рослина росла тільки на сході США. Однак у 1601 році ботанік Жан Робен, який працював королівським садівником Людовіка XIII, замовив з Віргінії до Франції партію саджанців робінії. І це було ще до того, як рослина була названа на честь Жана Робена.

Вже до 1700 року робінія поширилася в Німеччині, а через 10-15 років почала зустрічатися і на території сучасної України. Наприкінці 18 століття хибну акацію висадили у парку Кирила Розумовського, після чого рослина швидко поширилася по всій країні.

Деревина акації цінується в лісовому господарстві, оскільки вона швидко росте і дуже невибаглива до навколишнього середовища. Також українцям відомий акацієвий мед, який бджоли збирають під час цвітіння білої акації. Однак рослина може бути шкідливою для лісів і територій, на яких росте.

Справа в тому, що робінія має симбіотичні бактерії на коренях, вони насичують грунт азотовмісними сполуками, які привабливі для "бур’янів". У великих дозах вони стають згубними багатьох лісових видів рослин, грибів і навіть тварин.

