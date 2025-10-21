"Краще я зʼїм мухомор": у мережі показали дуже отруйний гриб, який знайшли в Україні (фото)

Свинушка вважається неїстівним грибом

Гриби в Україні дивують різноманітними формами та кольорами, наприклад, строфарія синьо-зелена. А у Дніпрі мешканка знайшла отруйний гриб під назвою свинушка тонка.

У спільноті "Грибники Дніпра" користувачка мережі поширила фото гриба і поцікавилась, який це вид. Виявилось, що це свинушка тонка, яка росте біля коріння листяних і хвойних дерев. Користувачі мережі зазначили, що гриб є небезпечним.

"Свинушка тонка, їсти не можна. Одна людина сказала: якщо переді мною буде тонка свинушка і мухомор, краще я з'їм мухомор. Обирати вам".

"Свинушка. Краще не вживати, отруює поступово".

"Це свинушки, належать до отруйних і неїстівних грибів".

Скриншот зі спільноти "Грибники Дніпра"

Гриб ще називають "свинка", "свинуха" або "свинячий гриб". Коричнева "шапочка" сягає 12-15 сантиметрів у діаметрі, іноді понад 30 сантиметрів. Вона м'ясиста, має опуклу форму і закручені краї.

Свинушка тонка, фото Нати Шульги

Молода свинушка зазвичай має суху поверхню, а доросла — вологу і гладку. М'якоть гриба є ущільненою та м'якою. Її колір варіюється від блідо-жовтого до коричневого. При натисканні і розрізанні гриб починає темніти. Ніжка свинушки — коротка і донизу звужена. Гриб не має насиченого запаху.

Свинушка тонка має коричневе забарвлення, фото Нати Шульги

Свинушку знаходять у вологих і затінених місцях. Іноді її можна побачити на стовбурах дерев. Найчастіше свинушка росте групами, а поодинці рідко. Урожай грибів припадає з червня по жовтень.

Свинушка тонка росте групами, фото Нати Шульги

Раніше свинушку вважали умовно-їстівним грибом. Однак згодом вчені з'ясували, що гриб містить токсичні білки, які не руйнуються під час термічної обробки. Небезпечні речовини накопичуються в організмі поступово й спричиняють проблеми зі здоров'ям. Тому свинушка є отруйним грибом.

