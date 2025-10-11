Нагадує "пальці мерця": у Чернівецькій області виявили дивний гриб, як він виглядає (фото)

Цей гриб не має вираженого капелюшка

У лісах України можна зустріти безліч незвичайних грибів, серед яких "тещин язик" або печіночниця, а також ксиларія. Вона точно приверне вашу увагу, оскільки нагадує "пальці мерця".

Фотографією гриба поділилася українка Ольга Бондарчук у Facebook-групі "Грибники UA". Дивну знахідку вона побачила у лісах Чернівецької області.

Як виглядає гриб ксиларія і чи їстівний він

Серед різноманітності грибів, які можна зустріти у лісах України, особливу увагу привертає ксиларія. Вона не має звичного капелюшка, а форма гриба здатна навіть трохи налякати.

На перший погляд, ксиларія виглядає як почорнілі гілочки або тонкі витягнуті стручки, що стирчать із моху чи пня. За свій моторошний вигляд гриб отримав народне прізвисько "пальці мерця".

Гриб ксиларія

Колір ксиларії варіюється від темно-сірого до майже чорного, поверхня суха, трохи бархатиста. Згодом гриб темніє ще сильніше, стаючи схожим на сухе вугілля.

Гриб "Пальці мерця"

Росте цей незвичайний гриб у сирих та тінистих місцях, його можна часто зустріти на старих пнях, гнилих гілках та повалених деревах. Особливо ксиларія любить вологий ґрунт.

Гриб ксиларію не можна вживати

Запах гриба слабкий, але з легким неприємним відтінком гнилі. Цей гриб неїстівний, хоча отруйним він не вважається, його вживання може спричинити розлад шлунка.

