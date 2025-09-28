В Ужгороді знайшли гігантський гриб: як він виглядає і чи можна їсти (фото)

Окремі види дощовика можуть важити 10 кілограмів

Зараз в Україні триває сезон грибів, тож люди "полюють" за цікавими видами, які можна приготувати і споживати. Так в Ужгороді знайшли величезний гриб білого кольору, який називають дощовиком.

Відповідне фото опублікували у місцевому пабліку. Деякі користувачі розповіли, що полюбляють такий гриб і готують з нього відбивні. Дощовик росте по всій Україні, однак трапляється він не дуже часто. Переважно його можна знайти у лісах, на галявинах, але після дощу.

Гриб-дощовик, фото Василини Мишки

Дощовик походить із родини шампіньйонових. Його ще називають пороховик або тютюновий гриб, тому що коли його стискаєш, то можна побачити своєрідний "димок". У цей момент з внутрішньої порожнини гриба виділяється велика кількість дрібних спор.

Дощовик круглої форми, фото з мережі

Особливість дощовика в об'ємній "шапочці", яка може сягати 70 сантиметрів в діаметрі. Також окремі види важать приблизно 10 кілограмів. Дощовики мають біле забарвлення та круглу або грушеподібну форму.

Дощовик треба споживати лише з білою м'якоттю, фото з мережі

Найкраще споживати саме молоді дощовики, поки вони мають білу м'якоть. Тоді вони будуть корисними для організму. Також дощовика потрібно готувати протягом 3 годин після збору, адже після цього він починає старіти. Якщо такий гриб набув сіруватого кольору, тоді його не можна їсти.

