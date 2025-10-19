Непридатний до вживання і має блакитний колір: у Києві знайшли особливий гриб (фото)

Строфарія росте по всій Україні

Цього року в Україні спостерігається великий урожай грибів. Люди знаходять величезні плоди, які важать кілька кілограмів, наприклад порхавку гігантську. А у Києві мешканець помітив незвичний гриб блідо-блакитного кольору.

Місцевий показав свою "знахідку" у фейсбук-спільноті "Гриби України". Йдеться про строфарію синьо-зелену, яку він знайшов на Лісовому масиві у столиці.

Строфарія синьо-зелена, фото Андрія Коваля

Строфарія синьо-зелена належить до родини Строфарієвих. Забарвлення "шапочки" може відрізнятися: від жовтувато-блакитного відтінку й до блакитно-зеленуватого. Форма молодого гриба схожа на широкий дзвоник, а дорослого — більш плоска.

Строфарія синьо-зелена, фото Андрія Коваля

Ніжка строфарії має циліндричну форму і сягає до 10 сантиметрів, а завтовшки — до 1 сантиметра. В Україні можна знайти цей гриб в Карпатах, на Поліссі, у лісостепу та степу. Строфарія росте у хвойних та мішаних лісах, на галявинах, біля пеньків і в траві. Сезон збору цього гриба — від серпня до жовтня.

Строфарія синьо-зелена росте в Україні, фото Андрія Коваля

Строфарія синьо-зелена вважається неїстівним грибом. Вона є отруйною і не містить харчової цінності.

