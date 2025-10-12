Важить понад два кілограми: на Львівщині помітили гігантський білий гриб (фото)

Білі гриби є придатними до споживання

Під час грибного сезону українці продовжують дивувати своїми "знахідками". Так на Львівщині мешканець зірвав гігантський гриб вагою 2 кілограми.

Відповідними відео місцевий поділився на своїй сторінці у тіктоці. Він продемонстрував величезні білі гриби, які ледве помістилися у його руки. Такі білі гриби мешканець знайшов у селі Майдан, що у Львівській області. Вага кожного з них становить майже 2 кілограми.

Великі білі гриби

Білі гриби належать до родини болетових. Їх ще називають правдивими, правдивцями, біласами, біляками і грибами справжніми. Шапка білого гриба може сягати від 3 до 50 сантиметрів у діаметрі. Вона зазвичай має коричнуватий відтінок. Ніжка цього гриба є щільною та м'ясистою. Її колір — брудно-білий, сіруватий або коричневий. М'якоть приємно пахне і не змінює колір при розрізанні.

Гігантські білі гриби

Білі гриби ростуть по всій території України. Зазвичай їх можна знайти в листяних лісах, наприклад під буком, грабом або ліщиною, а також під соснами і ялинами. Період збору цих грибів триває з червня по жовтень.

Білий гриб, фото "Гриби та рослини України"

Білі гриби можна їсти. Їх готують по-різному: сушать, маринують, смажать і додають до супів. Вони є смачними та корисними.

Білі гриби, фото Ігоря Меліки

