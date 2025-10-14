Українець знайшов гриб-гігант і змусив інших заздрити йому (фото)

Порхавки гігантські ростуть по всій території України

В осінню пору українці знаходять у лісах різноманітні гриби, окремі з яких важать по 2 кілограми кожен. Так у Дніпрі мешканець помітив гриб під назвою порхавка гігантська.

Місцевий поділився своєю "знахідкою" у фейсбук-спільноті "Грибники Дніпро". Судячи з фото, гриб ледве помістився у його руці і важить кілька кілограмів. Місцеві не стримують свого захоплення від такого урожаю земляка. Також вони цікавляться, де можна знайти порхавку гігантську.

Порхавка гігантська, фото Петра Іваннікова

"Супер, пощастило".

Скриншот з фейсбук-спільноти "Грибники Дніпро"

"Та де такий хоч пошукати можна? Ну ніколи в житті за пів століття не зустрічала такого і звичайно не пробувала. Поділіться, будь ласка, в області/районі є такий ліс, де росте це диво. Всім вдалого тихого полювання!".

Скриншот з фейсбук-спільноти "Грибники Дніпро"

"Порхавка гігантська.Чудовий їстівний гриб".

Скриншот з фейсбук-спільноти "Грибники Дніпро"

Що відомо про порхавку гігантську

Порхавка гігантська належить до родини печерицевих. Це один із найбільших грибів, який зустрічається в Україні. Форма гриба — куляста і нагадує м'яч, а колір — білий чи бежевий. Окремі порхавки гігантські важать кілька кілограмів і мають у діаметрі від 15 до 40 сантиметрів.

Порхавка гігантська має білий колір, фото з мережі

Порхавка гігантська росте у лісах, на луках, узліссях. Найчастіше її можна знайти у дощовий сезон восени. Такий гриб має щільну м’якоть. Порхавку можна їсти, але лише молодою — поки вона не почала темніти. Її смажать, сушать, морозять і додають до різних страв.

Порхавка гігантська, фото з мережі

Порхавку гігантську часто плутають з дощовиком. Однак відмінність у тому, що вона значно більша за розміром.

