Українець знайшов гриб-гігант і змусив інших заздрити йому (фото)
Порхавки гігантські ростуть по всій території України
В осінню пору українці знаходять у лісах різноманітні гриби, окремі з яких важать по 2 кілограми кожен. Так у Дніпрі мешканець помітив гриб під назвою порхавка гігантська.
Місцевий поділився своєю "знахідкою" у фейсбук-спільноті "Грибники Дніпро". Судячи з фото, гриб ледве помістився у його руці і важить кілька кілограмів. Місцеві не стримують свого захоплення від такого урожаю земляка. Також вони цікавляться, де можна знайти порхавку гігантську.
- "Супер, пощастило".
- "Та де такий хоч пошукати можна? Ну ніколи в житті за пів століття не зустрічала такого і звичайно не пробувала. Поділіться, будь ласка, в області/районі є такий ліс, де росте це диво. Всім вдалого тихого полювання!".
- "Порхавка гігантська.Чудовий їстівний гриб".
Що відомо про порхавку гігантську
Порхавка гігантська належить до родини печерицевих. Це один із найбільших грибів, який зустрічається в Україні. Форма гриба — куляста і нагадує м'яч, а колір — білий чи бежевий. Окремі порхавки гігантські важать кілька кілограмів і мають у діаметрі від 15 до 40 сантиметрів.
Порхавка гігантська росте у лісах, на луках, узліссях. Найчастіше її можна знайти у дощовий сезон восени. Такий гриб має щільну м’якоть. Порхавку можна їсти, але лише молодою — поки вона не почала темніти. Її смажать, сушать, морозять і додають до різних страв.
Порхавку гігантську часто плутають з дощовиком. Однак відмінність у тому, що вона значно більша за розміром.
Раніше "Телеграф" розповідав про цікаві "грибні квіти", які помітили в Україні. Вони вражають своїм зовнішнім виглядом.