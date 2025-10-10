Нагодує всю родину: українець знайшов білий гриб неймовірних розмірів (фото)

Виглядає гриб ефектно

Українські ліси славляться своєю екосистемою, де особливу роль відіграють гриби — як їстівні, так і отруйні. Нещодавно у мережі поділились фото величезного білого гриба, ранній урожай якого здивував українців ще у березні.

Знімок із лісовим "уловом" був опублікований у Телеграм-каналі "РІВНЕ 1283 | RIVNE". Як повідомляють автори поста, гриба-богатиря вагою 610 грамів знайшов у селі Мар’янівка Рівненської області любитель "тихого полювання" Анатолій.

Як виглядає величезний білий гриб на Рівненщині

Цим білим грибом буквально можна нагодувати всю родину.

Білий гриб — що про нього відомо

Білі гриби (Boletus edulis), або боровики, вважаються одними з найцінніших їстівних грибів завдяки чудовому смаку. Досвідчені грибники рекомендують шукати їх у змішаних лісах — найчастіше біля дубів, беріз та сосен, із корінням яких ці гриби утворюють симбіоз. Їх м’якоть щільна, м’ясиста, білого кольору, на зрізі забарвлення не змінює, має приємний аромат і смак, пише видання "В лісі".

Білі гриби універсальні в кулінарії: їх сушать, солять, маринують та смажать. Грибний суп з них – справжній делікатес із вишуканим ароматом та смаком. З сушених боровиків роблять порошок, який є пікантною приправою до соусів.