"Щедрик, щедрик, щедрівочка". Найвідоміші українські щедрівки, які дітям легко запам’ятати

На свято Маланки, 31 грудня, діти ходять щедрувати

Напередодні Нового року, у Щедрий вечір за новим стилем, в Україні традиційно щедрують. Цей давній обряд передбачає перевдягання у народних персонажів та тварин — Маланку, козу, цигана, діда та інших.

У яскравих костюмах діти й дорослі ходять від хати до хати, співають щедрівки та бажають господарям здоров’я, щастя і добробуту в новому році. У добірці "Телеграф" зібрано найкращі щедрівки для маленьких дітей українською мовою, які дуже легко засвоїти перед святом.

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім’ї порозуміння!

***

Морозець за щічки нас ой щипає.

Та дзвінка щедрівочка зігріває.

Ми вам щиро нащебечемо любо-щиро

І дощів, і радощів, щастя й миру!

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

Як на щедрий добрий вечір

До вас гості завітали

Миру, радості доречи

Вашій хаті побажали.

Тож за стіл скоріш сідайте

І стрічайте гарне свято

Усіх родичів збирайте

Як би не було багато!

***

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону – ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

