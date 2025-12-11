Колядки для маленьких школярів українською: вірші про гроші і не тільки

Вивчити різдвяну пісню дитині буде легко та швидко

В Україні православні християни та греко-католики, які користуються новоюліанським церковним календарем, відзначають Різдво 25 грудня. За традицією українці колядують у святкові дні — як напередодні, так і після свята.

Традиційно починають колядувати після появи першої зірки на Святвечір, 24 грудня. Найактивніше колядування відбувається вже зранку 25 грудня — саме у день Різдва. З різдвяними піснями та побажаннями можуть ходити по домівках діти та дорослі. "Телеграф" зібрав добірку красивих та кумедних різдвяних колядок для маленьких школярів, які подарують святковий настрій кожному.

Коляд, Коляд, Колядниця

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

Коляд, коляд, колядниця.

Добра з медом паляниця.

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Як не дасте п'ятака,

Візьму бика за рога.

Не давайте копійки,

Бо порвуться кишеньки,

Будьте, люди, гонорові!

Дайте гроші паперові!

Ми колядували,

Ми вас віншували,

Нам ні пиріжечка,

Нам ні шеляжечка,

Нічого не дали.

Посунемо далі;

Де пиріг почуєм,

Там заколядуєм.

Святий Вечір, добрий вечір!

Коляда іде, всім дари везе.

Всім дари везе, нам слово каже.

Нам слово каже, що весь світ сяє.

Земле, земле, одчиняй двері.

Одчиняй двері, бо твій князь їде!

В гарну днину, в добрий час

Із Різдвом вітаєм Вас,

Із Вечерею Святою, веселою колядою.

Хай колядочка лунає

І сніжком хай посіває!

Хай Рік Новий несе в хату

Щастя й радості багато!

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

