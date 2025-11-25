Коли українці відзначають Різдво 2025: дати за новим і старим стилем

Святу завжди передує піст і Святий вечір

Одне з ключових питань в Україні перед новорічними святами — коли 2025 року українці відзначатимуть Різдво Христове. У церковному календарі за новим стилем вже розпочався Різдвяний піст.

В українській традиції Різдву завжди передував період обмежень. Це була не просто відмова від їжі, а час перевиховання та духовного вдосконалення. Українці вірили, що Христос здатний пробачити усі гріхи.

Коли Різдво за новим і старим стилем: дати

2025 року в Україні Різдво відзначатиметься 25 грудня — по-новому, а Святвечір (Святий вечір) припадає на 24 грудня. Християни східного обряду, які продовжують наслідувати юліанське числення, святкуватимуть народження Ісуса 7 січня, тобто у новому 2026 році.

Звичаї на Різдво Христове 2025

Вечір напередодні Різдва сім’ї проводять за спільною вечерею із пісних страв. На столі традиційно з’являється 12 частувань, головною з яких вважається кутя — ритуальна страва із зерна, меду та маку. Вечір супроводжується молитвами та читанням фрагментів Євангелія про народження Христа.

Фото: freepik

Обов’язкові на цей час колядки — пісні про народження Ісуса Христа. Вже вранці 25 грудня віряни приходять до храмів на святкове богослужіння. Важлива традиція на Різдво – оформлення оселі. Це ялинки, святкові вінки та свічки. У цей час, попри війну у рідній країні, українці продовжують дбати про те, щоб створити для близьких людей святкову атмосферу.

