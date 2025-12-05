Листівки на День святого Миколая 2025. Яскраві оригінальні картинки, щоб відправити близьким і друзям

Не забудьте передати теплі слова рідним людям

Вже третій рік поспіль День Святого Миколая Чудотворця святкують 6 грудня, хоч раніше його відзначали 19-го. Для багатьох ця світла подія пов’язана зі спогадами дитинства та початком різдвяно-новорічної пори.

Цього дня заведено дарувати невеликі частування — "миколайчики", щоб порадувати близьких та створити святковий настрій. Існує і традиція залишати дітям солодощі та подарунки: батьки кладуть їх під подушку вночі, а вранці малюки із захопленням знаходять сюрпризи. Вони вірять, що їх відвідав Святий Миколай.

