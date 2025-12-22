Матимете гарячу воду навіть без світла: яка зарядна станція "потягне" бойлер

Бойлери об'ємом 30 літрів зазвичай вимагають потужності 1-1,5 кВт

Графіки відключень світла вже стали буденністю для українців. І попри те, що до них можна призвичаїтись, тривалі відключення все ж ускладнюють життя, адже обмежують можливість використання побутової техніки.

Однак вихід є. Це зарядні станції, які мають необхідну потужність, що дозволяє підключити, наприклад, бойлер, холодильник чи плиту. Сьогодні "Телеграф" розповість, про які зарядні станції йдеться і скільки вони коштують.

Потужність побутових бойлерів співвідноситься з їхнім робочим об'ємом. Бойлери об'ємом 30 літрів зазвичай мають 1-1,5 кВт, бойлери об'ємом 50-80 літрів — від 1,6 до 2 кВт, а бойлери об'ємом 100-150 літрів — від 2,1 до 3 кВт.

Отже, щоб нагріти бойлер об'ємом 30 літрів, нам потрібна зарядна станція, яка здатна "потягнути" його потужність. 1-1,5 кВт це 1000-1500 Вт. Закладемо для певності 2 години роботи і за допомогою калькулятора розрахунку потужності зарядної станції визначаємо який девайс нам необхідний.

EcoFlow DELTA Pro

Станція EcoFlow DELTA Pro має номінальну потужність 3600 Вт (3,6 Квт) і чудово підходить для домашнього резервного живлення. Вона має вихідну потужність змінного струму 3600 Вт, яку можна розширити до 4500 Вт за допомогою технології X-Boost. Ви навіть можете об’єднати два пристрої разом, щоб отримати 7200 Вт за допомогою Smart Home Panel.

На сайті Hotline, де можна порівнювати ціни у різних торгових точках, бачимо, що ціна такої зарядної станції коливається у межах 88 800 – 144 999 грн.

Jackery Explorer 3000 Pro

Бюджетнішим варіантом стане станція Jackery Explorer 3000 Pro, яка має таку ж номінальну потужність — 3000 Вт (3,6 Квт). При цьому, місткість зарядної станції — 3024 Вт, що дозволяє живити до 99% зовнішніх пристроїв. Станція повністю заряджається від сонця за 3-4 години, а від розетки — за 1,8 години.

На 30% легша і менша, ніж аналогічні продукти з такою ж ємністю та працює майже безшумно (рівень шуму 30 дБ). Примітно, що станція здатна працювати при температурі до -20 °C.

Станція Jackery Explorer 3000 Pro

